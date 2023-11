Ne jamais dire jamais ? C’est peut-être ce que Richard Hammond a eu à l’esprit lorsqu'il a vu l'opportunité de prendre le volant de la dernière et meilleure supercar électrique de Rimac. Bien qu'il ait été impliqué dans un accident potentiellement mortel en juin 2017 avec le tristement célèbre Concept One, celui qui est affectueusement (on l’espère) surnommé le "hamster" a repris le volant de sa bête noire dotée de 1 877 chevaux.

Dans une nouvelle vidéo pour Drivetribe, qu'il a co-fondé avec Jeremy Clarkson et James May en plus d’animer The Grand Tour ou encore Top Gear auparavant, Hammond a conduit la voiture croate la plus rapide jamais conçue.

Galerie: 2023 Rimac Nevera premier essai

24 Photos

La Nevera en question est le dixième exemplaire des 150 disponibles. Sur le siège passager se trouve l'ingénieur en chef et pilote d'essai de Rimac car compte tenu de ce qui s'est passé la dernière fois, c'est une mesure de précaution compréhensible pour s'assurer que le co-animateur du Grand Tour n'est pas impliqué dans un autre grave accident. Comme on pouvait s'y attendre, le journaliste anglais a hésité un peu avant partir, mais il a finalement trouvé le courage de se lancer.

Hammond le miraculé

Hammond est très honnête dans cette vidéo, assumant une fois de plus l'entière responsabilité de ce qui s'est passé il y a six ans alors que l'équipe de The Grand Tour tournait à Hemberg, en Suisse :

"Je n'ai jamais essayé d'esquiver la responsabilité de l'accident. J'ai toujours avoué que c’était moi. Mon excuse était juste que l’engin était tellement fou, addictif, rapide, et tellement maniable et exploitable."

N'oublions pas que Hammond a déjà été impliqué dans de nombreux accidents lors des différents tournages (qui ont souvent été tournés à la rigolade) mais l’un d’eux avait déjà failli lui coûter cher lors du tournage d'un épisode de Top Gear, au Royaume-Uni, sur l'ancienne base aérienne de la RAF Elvington en septembre 2006. Il a été blessé après avoir écrasé un Vampire Dragster à réaction à une vitesse de 513 km/h ! Tout comme dans cette vidéo, le britannique était remonté dans le cockpit du monstre de vitesse sur Drivetribe.

L'accident du dragster a été montré lors de l'épisode 1 de la saison 9, initialement diffusé sur la BBC le 28 janvier 2007. Quant à l'accident avec la Rimac, les images ont été diffusées dans le premier épisode de la deuxième saison de The Grand Tour, sur Amazon Prime, le 8 décembre 2017.