Dans le dernier épisode de The Grand Tour, sorti le 16 juin dernier sur Amazon Prime, l’ancien trio de Top Gear nous emmène dans un road trip en Europe de l’Est au volant de trois voitures improbables. Lors de ce voyage, Clarkson, Hammond et May vont parcourir la Pologne, la Hongrie, la Slovénie mais aussi la Slovaquie où les animateurs vont faire escale sur une piste d’aéroport pour notamment faire la connaissance d’un engin pas comme les autres.

L’idée même de la voiture volante remonte au début du XXe siècle. Plusieurs modèles furent construits jusqu’à aujourd’hui mais sans aucun espoir d’être commercialisé. On pense par exemple à l’Aerocar de 1949 (voir ci-dessous), qui fut le seul hybride du genre à avoir été fabriqué en plusieurs exemplaires mais sans jamais être vendu. D’autres projets ont connu une fin plus sinistre comme l’AVE Mizar à base de Ford Pinto, qui mis fin à la vie de son créateur en 1973.

Des concepts de voitures volantes ont aussi vu le jour depuis le début des années 2000, sans jamais être réellement aboutis. L’idée même de ce genre de voitures est surtout devenu une fantasme plutôt qu’une réalité et notre imaginaire s’en donne à cœur joie, notamment dans les films (coucou Fantomas). Mais en Slovaquie, Jeremy Clarkson et ses acolytes ont fait la connaissance de l’AirCar dans une séquence spectaculaire.

À son arrivée, le prototype ressemble clairement à une voiture, au design un peu futuriste et proche d’une supercar. Mais l’Aircar ne va pas cacher ses atouts bien longtemps et va déployer de véritables ailes d’avion ainsi qu’un gouvernail proéminent avant de prendre son envol sous les yeux ébahis du trio anglais et on l’imagine, des spectateurs.

Un concept bientôt en vente ?

Cette création, de la société KleinVision, a vu le jour en 2021 et a reçu son certificat de navigabilité par l'Autorité des transports slovaque, l’année dernière. Selon le constructeur, la voiture se transforme en aéronef en moins de 3 minutes et peut décoller à partir d’une piste de 300 mètres. Elle est capable de voler à une vitesse supérieure à 180 km/h et à plus de 2 400 mètres d’altitude.

Pour la première fois, il ne s’agit pas d’un simple véhicule hybride qui assure une fonction plus qu’une autre ou qui doit atterrir aussitôt après avoir décoller. L’Aircar fait office de véritable voiture sur la route (bien sûr, elle n’a rien d’une familiale) et cet engin est aussi fait pour durer dans les airs avec ses 1000 kilomètres d’autonomie.

Pour être commercialisé à l’avenir, l'AirCar doit encore obtenir la certification de type aéronef, soit le sésame indispensable et délivré uniquement par une administration européenne (l’AESA). Sans cela, il ne sera pas possible de commercialiser cette machine. Dans le cas contraire, il faudra débourser entre 600 000 et 700 000 euros selon les premières estimations…