L'épisode spécial The Grand Tour Eurocrash va voir l'ancien trio de Top Gear, composé de Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May traverser d'anciens pays soviétiques en Europe centrale, dans des véhicules pour le moins surprenants. La nouvelle bande annonce donne un aperçu de ce qui vous attend avant la diffusion sur Prime Video à partir du 16 juin.

Les présentateurs ont dû choisir les voitures les plus étranges possibles. Clarkson a opté pur une Mitsuoka Le-Seyde, une voiture à l'aspect particulièrement baroque basée sur une Nissan Silvia S13. Hammond dispose d'une Chevrolet SSR, association rétro-moderne d'un pick-up et d'un roadster. Enfin, May roule dans un un cabriolet Crosely, qu'il avoue avoir acquis en état d'ébriété.

Dans cet épisode, le trio essaie de conduire ces véhicules sur un avion cargo pendant que l'avion roule à toute vitesse sur la piste d'atterrissage. Ils se penchent également sur des voitures de course de l'ère soviétique... et Hammond a un accident.

Les trois hommes ont également testé d'autres véhicules étranges. May a conduit la Praga Bohema, équipée d'un V6 biturbo de 3,8 litres dérivé de la Nissan GT-R et développant environ 700 chevaux. Clarkson a pris le volant de la très légère voiture de sport Skoda 1100 OHC et dont il ne reste que deux exemplaires. Nous voyons également la Klein Vision AirCar déployer ses ailes et prendre son envol.

Certaines cascades sont visibles dans la bande-annonce. Les animateurs traversent un parcours tout-terrain tandis que des archers à cheval tirent des flèches sur leurs véhicules et une voiture descend ce qui semble être un tremplin de saut à ski.

On aperçoit aussi le vol d'une statue de cire de Nigel Mansell... qui ne ressemble pas tant que ça au Champion du monde de Formule 1 1992.

The Grand Tour pourrait prendre fin en 2024 car Amazon ne souhaiterait plus travailler avec Jeremy Clarkson. Le géant américain ne souhaiterait pas aller plus loin que les contrats déjà en place selon Variety après les propos controversés de l'Anglais sur Meghan Marke dans un tabloïd en décembre dernier, et pour lequel il a présenté ses excuses.