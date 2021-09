À l'avenir, nous verrons non seulement des voitures électriques, mais aussi des voitures volantes. Depuis quelque temps, l'idée suscite l'intérêt de nombreuses entreprises, convaincues qu'il s'agit d'une activité nouvelle et rentable.

Et si même Airbus décide de présenter son prototype de voiture "avec des ailes", cela signifie que la course à la conquête de l'air devient de plus en plus sérieuse. La marque, premier constructeur mondial d'avions civils, a présenté son prototype pour se déplacer en ville.

Silence et efficacité

Son nom, le CityAirbus et vise le marché de la mobilité aérienne urbaine, qui pourrait "décoller" (dans tous les sens du terme) dans les prochaines années. Le véhicule est doté d'ailes fixes et de huit moteurs électriques qui font partie d'un système de propulsion breveté par Airbus. Il est conçu pour accueillir jusqu'à quatre passagers pour des vols sans émissions jusqu'à 80 km et une vitesse de croisière de 120 km/h.

Le prototype promet également d'être silencieux. L'entreprise parle de 65 dB pendant la phase de vol et de 70 dB à l'atterrissage.

Le CityAirbus est le résultat de 242 vols et de 1000 kilomètres expérimentaux, ainsi que de plusieurs passages en soufflerie. Cependant, d'autres changements seront nécessaires pour le rendre pleinement utilisable. Airbus espère qu'il sera opérationnel dès 2023 afin de le commercialiser en 2025.

Secteur d'avenir ?

Comme nous l'avons mentionné, de nombreux constructeurs réfléchissent aux voitures volantes. L'un d'entre eux est FCA, qui, début 2021, s'est associé à Archer pour construire un véhicule électrique à décollage vertical d'une autonomie de 100 km et d'une vitesse maximale de 240 km/h.

La société slovaque Klein Vision, quant à elle, conçoit un véhicule "hybride", c'est-à-dire capable de passer de la voiture à l'avion en quelques secondes. Pesant environ 800 kg et propulsé par un moteur BMW de 160 ch, il faudra peut-être un certain temps avant qu'il ne soit homologué.

La course aux voitures volantes a vraiment démarré. Après tout, selon certaines estimations, le secteur de la mobilité aérienne pourrait valoir 1500 milliards de dollars d'ici 2040.