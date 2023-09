La dernière fois qu’on les a vu c’était au mois de juin lors de l’épisode intitulé "The Grand Tour Eurocrash". Depuis, l’avenir de la série, qui ne se décline plus qu’en épisodes spéciaux, était en suspens.

Et pour cause, en début d’année, Jeremy Clarkson a été très critiquée pour sa chronique sur Meghan Markle puisqu’il avait écrit qu’il rêverait "qu’on la fasse défiler nue dans les rues de toutes les villes du Royaume-Uni, pendant que la foule crierait « Honte ! » et lui jetterait des excréments"...

Suite à cela, et malgré des excuses publiques, Amazon Prime envisagerait de mettre fin au contrat du britannique et de la série en elle-même, mais au vu de la dernière publication a date de Clarkson sur Instagram, ce ne sera pas pour tout de suite, heureusement.

"C'est bon d'être de retour"

Celui qui est affectueusement (ou pas) surnommé "l’Orang-outan" par ces compères a posté une photo de lui et de ses collègues, Richard Hammond et James May, debout devant trois voitures avec écrit en légende : "C'est bon d'être de retour".

Il semble donc très probable que la série revienne pour au moins un autre épisode d’ici la fin de l’année et la nouvelle a ravi les fans qui ont écrits de nombreux messages de joie sous la publication.

James May a déclaré plus tôt cette année, dans une interview avec Radio Times, que Prime Video n'allait pas annuler l'émission en raison des commentaires de Clarkson, mais a ajouté qu'elle pourrait arriver à une "une fin naturelle" en expliquant que l’anciens trio de présentateurs de Top Gear arrivaient tout simplement en fin de contrat et qu’ils vieillissent, mine de rien.

En attendant de nouvelles informations et une potentielle date de sortie, tous les épisodes de The Grand Tour sont toujours disponibles sur Amazon Prime/Prime Video, ainsi que d’anciennes saisons de Top Gear.