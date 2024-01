La Honda NSX pourrait revenir, mais dans une toute nouvelle version. En effet, la future génération de l'emblématique voiture de sport japonaise n'aura pas de moteur à combustion interne, passant au 100% électrique conformément aux ambitions du constructeur, prêt à donner un coup d'accélérateur décisif et total à son plan d'investissement dans les modèles zéro émission.

Le PDG de Honda, Toshiro Mibe, a donné de premiers détails sur la nouvelle génération à nos confrères d'Autocar. "Nous sommes déjà en train de faire des recherches sur les voitures de sport de l'ère électrique", a déclaré le dirigeant japonais, allant même jusqu'à avouer que Honda possédait "une voiture de sport électrique dans le centre de recherche et de développement".

Prêt pour la révolution

Mibe n'a donné aucun détail technique ou stylistique sur ce qui pourrait être le successeur de la Honda NSX, se contentant de dire que les travaux "progress[ai]ent régulièrement" et que, en tant que voiture électrique, elle aurait une "saveur différente" par rapport à toutes les autres voitures de sport Honda.

Nouvelle Honda NSX, notre rendu

Alors que la première NSX s'appuyait uniquement sur le légendaire V6 VTEC 3.0 de 269 ch, la nouvelle génération n'utilisera que des moteurs électriques, ce qui constitue un saut générationnel par rapport à la génération actuelle, propulsée par un groupe motopropulseur hybride.

"La priorité dans la fabrication de ce type de voitures est qu'elles doivent être agréables à conduire, quel que soit le moteur utilisé."

Toutefois, il convient de rappeler que la nouvelle Honda NSX n'a pas encore été confirmée. En effet, la présence d'un prototype ne suffit pas pour être certain de sa production en série. Mais si elle voit le jour, elle reprendra vraisemblablement la mécanique des voitures électriques de la famille "Honda 0", anticipée au CES de Las Vegas 2024 par deux concepts.

Honda Saloon EV Concept Honda Space Hub Concept

Prévue pour 2026 et composée de 30 modèles commercialisés dans le monde entier, cette famille disposera d'une plateforme dédiée et d'un système de propulsion "tout-en-un", c'est-à-dire avec le moteur, l'onduleur et la transmission en une seule unité, comme sur le eDrive de BMW. Cela permet de réduire la taille et d'optimiser l'espace à l'intérieur.