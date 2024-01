La Corée du Nord et le monde occidental ne sont pas amis. Les sanctions limitent les marchandises que le pays d'Asie peut obtenir du monde extérieur, mais il y a des exceptions. Une vidéo publiée sur YouTube montre plusieurs voitures qui ne devraient pas se trouver en Corée du Nord, ce qui donne un aperçu très intéressant de la scène automobile dans le pays de Kim Jong-un.

La vidéo est filmée à partir d'un vélo circulant dans Pyongyang, la capitale du pays. Tourner une vidéo à la manière d'un influenceur TikTok n'aurait pas été bien vu par le gouvernement, et il ne faut donc pas s'attendre à une excellente qualité de production. Néanmoins, nous pouvons clairement voir un certain nombre de modèles de constructeurs automobiles qui n'ont pas de présence officielle dans le pays.

La plupart des véhicules importés par la Corée du Nord arrivent par des voies douteuses, souvent via la Chine et d'autres pays voisins. Peu de gens possèdent une voiture en Corée du Nord, la marche et le vélo étant les principaux modes de transport de la plupart des citoyens. La possession d'un véhicule est souvent réservée aux membres prestigieux de la société.

La vidéo montre quelques véhicules de luxe circulant dans les larges rues brutalistes. Il y a plusieurs vieilles Mercedes-Benz, y compris des voitures des générations W123 et W124. Toyota est aussi une marque populaire, avec un Highlander de première génération mis en évidence au début de la vidéo. Une Lexus LX de troisième génération apparaît vers la fin, juste avant que ce qui semble être une Audi Q7 du marché américain ne passe devant la caméra.

On ne sait pas exactement quand Jaka Parker, l'auteur original de la vidéo, a filmé cette séquence. Il semble qu'elles aient été tournées en secret et qu'elles datent de quelques années. Quoi qu'il en soit, il est bon de savoir qu'il existe des possibilités de repérer des voitures dans un endroit aussi fermé que la Corée du Nord.