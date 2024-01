Il y a presque un an jour pour jour, Toyota annonçait deux "concepts" de Yaris GR au Salon de l'auto de Tokyo 2023. Il s'agit des éditions GR Yaris RZ Kalle Rovanpera et Sebastien Ogier, dotées de packs d'apparence spéciaux et de modes de conduite adaptés aux pilotes du WRC dont elles portent le nom. Ces concepts étaient accompagnés d'une promesse d'achat.

Au cours de l'année qui s'est écoulée depuis les débuts, la GR Yaris a subi un important lifting. Les nouveaux modèles sont donc un peu différents. La voiture d'Ogier est habillée d'une teinte sombre appelée Matte Stealth Gray, qui met en valeur les étriers de frein bleus derrière les jantes BBS de 18 pouces. Un aileron spécial rallye en plastique renforcé de fibres de carbone orne le hayon, et quelques autocollants rendent hommage aux succès d'Ogier en WRC et à son pays d'origine, la France. La voiture de Rovanpera est plus lumineuse, portant une version de sa livrée de course à trois tons avec des logos spéciaux et les accolades du WRC. L'aileron arrière est identique à celui de la Yaris GRMN.

À l'intérieur, les deux voitures sont dotées d'un badge spécial et de coutures contrastées propres à chaque édition. Vous trouverez également des écrans TFT exclusifs qui affichent les modes de conduite spécifiques à chaque voiture. Mais ces modes sont bien différents des réglages pour le gravier et la piste que l'on trouve sur une Toyota Yaris GR normale.

L'édition Ogier bénéficie du mode Morzio, que Toyota décrit comme une "retenue (connexion directe) appliquée au maximum aux roues avant et arrière lors de l'accélération et relâchée uniquement si nécessaire lors du freinage". Vous bénéficiez également du mode SEB, nommé en l'honneur d'Ogier et réglé pour envoyer plus de puissance aux roues arrière qu'aux roues avant.

Quant à l'édition Rovanpera, très colorée, elle bénéficie d'un mode Donut qui assure "le contrôle de la glisse en cas de dérive". Pour nous, cela ressemble à un mode de dérive. Il y a aussi le mode KALLE, qui incorpore un différentiel arrière modifié pour "balancer agressivement l'arrière du véhicule à l'entrée d'un virage et tirer vers l'avant du véhicule en utilisant l'accélérateur". Cela ressemble aussi à un mode de dérive, mais avec un peu plus d'emphase sur le dérapage.

Il est évident que ces éditions spéciales n'arriveront pas en Amérique, puisque la GR Yaris n'y est pas vendue. Toyota n'en construira que 200 au total - 100 chacune - et il faudra participer à une loterie à partir du printemps pour avoir la chance d'en acheter une. Si vous êtes choisi, vous obtiendrez la voiture et quelques avantages VIP sympas, comme la possibilité de rencontrer les pilotes. Le prix n'est pas mentionné, mais nous pensons que ces voitures seront un peu plus chères que la GR Yaris ordinaire.