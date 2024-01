L'autonomie : la croix et la bannière de ceux qui conduisent ou aimeraient conduire une voiture électrique. Les kilomètres qu'il est possible de parcourir avec une charge complète de la batterie sont en effet le principal argument des partisans et des détracteurs des voitures zéro émission.

C'est pourquoi nous avons décidé de vous présenter, comme chaque année, le défi que se lancent les 11 voitures électriques du moment pour voir jusqu'où elles peuvent aller avant l'épuisement de la batterie.

L'édition 2024 du test "De 100% à 5%" se tient une fois de plus sur le GRA de Rome, officiellement connu sous le nom d'autoroute A90, où nous avons testé onze voitures électriques représentant différents pays. Elles sont italiennes, allemandes, américaines, coréennes, japonaises et chinoises, et ont toutes pris la route en même temps sur le célèbre périphérique de la capitale italienne.

Comment fonctionne notre test

Le GRA s'étend sur 68,2 km et "entoure" la ville de Rome comme un anneau. Lors de notre test, nous avons emprunté la chaussée extérieure, celle qui va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La vitesse sur le GRA est limitée à 130 km/h, et à 110 km/h sur certains tronçons et dans les tunnels, mais la circulation toujours très dense permet rarement de rouler aux limites imposées par le code de la route.

Les voitures électriques testées sur l'autoroute A90 de Rome

Les voitures de l'essai ont toutes roulé avec l'air conditionné réglé sur une température de 22 degrés et en mode AUTO, avec les vitres fermées et un programme de conduite "normal". Dans chaque voiture, il n'y avait que le conducteur, relié par radio à notre Crew Car : un Toyota RAV4 hybride rechargeable.

Afin de réduire l'impact des embouteillages aux heures de pointe, le test a commencé à 10h30. La température extérieure oscillait entre 10 et 14 degrés. Toutes les voitures ont roulé en file indienne jusqu'à ce qu'elles atteignent 5% de charge. Lorsqu'elles ont atteint cette valeur, elles ont interrompu le test, quittant les lieux pour rejoindre la station de recharge la plus proche et s'y brancher.

Recharge avant le départ, dans l'attente des 100% Contrôle de la pression des pneus en collaboration avec les techniciens de Pirelli

Les voitures participant à l'essai

Les 11 voitures choisies pour le test de consommation 2024 ont été récemment mises sur le marché et représentent diverses alternatives dans la liste des voitures zéro émission. Les voici :

BMW i5 BYD Seal Fiat 600e Hyundai Ioniq 6 Jeep Avenger Kia EV9 Lexus RZ Lucid Air Tesla Model 3 Toyota bZ4X Volkswagen ID.7

Résultats en fonction de l'autonomie

Les voitures de notre test ont parcouru, en termes d'autonomie, des distances comprises entre 571 et 243 km. La Lucid Air, la voiture qui est allée le plus loin avant d'atteindre 5% d'énergie restante, a fait près de huit fois le tour du GRA, en s'appuyant sur une batterie d'une capacité réelle de 112 kWh, une aérodynamique très favorable et des pneus conçus spécifiquement pour les modèles électriques, comme les Pirelli Elect. Derrière elle se trouvent la Tesla Model 3 et la BMW i5, avec respectivement 498 km et 489 km parcourus.

Lucid Air Tesla Model 3 BMW i5

Comme on peut le deviner, l'augmentation de la taille de la batterie accroît également la distance parcourue. Les écarts par rapport à l'autonomie déclarée dans le cycle d'homologation WLTP se situent entre 16 et 40%.

En termes de "fidélité" aux données d'homologation, la meilleure a été la BMW i5 qui, avec 81,2 kWh de capacité réelle, a parcouru 489 km (6,8 tours du GRA) au lieu des 582 déclarés. En moyenne, cependant, quel que soit le modèle, l'autonomie réelle était inférieure d'environ 28% à l'autonomie déclarée. Cela est dû, rappelons-le, aux caractéristiques irréalistes du cycle d'homologation : les accélérations sont très douces, le test est effectué sur un banc dans des conditions climatiques idéales (température fixe de 23°C) et la durée du test n'est que de 23 kilomètres.

Deux autres points techniques : le premier est que toutes les voitures du test étaient équipées de pneus d'été, à l'exception de la Lucid Air équipée de pneus "quatre saisons" ; le second est que la Lexus RZ testée ne disposait pas encore de la mise à jour logicielle 2024, qui doit, selon le constructeur, améliorer l'efficacité.

Modèle Autonomie

(100-5%) Tours du GRA Autonomie WLTP Différence WLTP (en %) Capacité réelle de la batterie Lucid Air 571 km 7,9 839 km -32% 112 kWh Tesla Model 3 498 km 6,9 629 km -21% 75,0 kWh BMW i5 489 km 6,8 582 km -16% 81,2 kWh Hyundai Ioniq 6 476 km 6,6 614 km -22% 74,0 kWh BYD Seal 452 km 6,3 570 km -21% 82,5 kWh Kia EV9 448 km 6,2 563 km -20% 96,0 kWh Volkswagen ID.7 400 km 5,6 621 km -36% 77,0 kWh Fiat 600e 282 km 3,9 409 km -31% 51,0 kWh Jeep Avenger 275 km 3,8 401 km -31% 51,0 kWh Toyota bZ4X 249 km 3,5 419 km -40% 64,0 kWh Lexus RZ 243 km 3,4 406 km -40% 64,0 kWh

Résultats en fonction de l'efficacité

L'autonomie était généralement proportionnelle à la capacité de la batterie. Mais qu'en est-il de l'efficacité globale ? Il est clair qu'il y a encore d'autres variables à prendre en compte dans ce domaine.

Une voiture qui dispose de plus d'énergie peut facilement parcourir une plus grande distance, mais il faut aussi tenir compte de ce qu'elle consomme pour parcourir une certaine distance afin de pouvoir l'évaluer de manière plus complète.

Tesla Model 3, la championne 2024 de la consommation

Dans ce classement particulier, la palme de l'efficacité revient à la Tesla Model 3 et ses 15,1 kWh/100 km, confirmant la réputation des voitures de la marque américaine. Suivent sur le podium la Hyundai Ioniq 6, deuxième avec 15,5 kWh/100, et la BMW i5, avec 16,6 kWh/100 km.

Un peu plus loin, on trouve la toute nouvelle Fiat 600e avec 18,1 kWh/100 km, la BYD Seal venue de Chine (18,3 kWh/100 km), la Jeep Avenger (18,5 kWh/100 km), la Volkswagen ID.7 (19,3 kWh/100 km) et la super berline américaine Lucid Air avec 19,3 kWh/100 km.

En fin de liste, on trouve l'énorme Kia EV9 (21,4 kWh/100 km), la Toyota bZ4X (25,7 kWh/100 km) et la Lexus RZ (26,3 kWh/100 km).

Modèle Consommation relevée sur le GRA Puissance Poids Capacité réelle de la batterie Tesla Model 3 15,1 kWh/100 km 498 ch 1 828 kg 75,0 kWh Hyundai Ioniq 6 15,5 kWh/100 km 228 ch 1 910 kg 74,0 kWh BMW i5 16,6 kWh/100 km 340 ch 2 130 kg 81,2 kWh Fiat 600e 18,1 kWh/100 km 156 ch 1 520 kg 51,0 kWh BYD Seal 18,3 kWh/100 km 313 ch 2 080 kg 82,5 kWh Jeep Avenger 18,5 kWh/100 km 156 ch 1 520 kg 51,0 kWh Volkswagen ID.7 19,3 kWh/100 km 286 ch 2 097 kg 77,0 kWh Lucid Air 19,6 kWh/100 km 831 ch 2 360 kg 112 kWh Kia EV9 21,4 kWh/100 km 204 ch 2 426 kg 96,0 kWh Toyota bZ4X 25,7 kWh/100 km 218 ch 2 000 kg 64,0 kWh Lexus RZ 26,3 kWh/100 km 313 ch 2 055 kg 64,0 kWh

Les coûts

Plus d'efficacité signifie moins de frais pour la même distance parcourue. Ainsi, la Tesla Model 3 s'impose comme la voiture la plus économique pour voyager. Pour faire 100 km, il faut compter 10 euros, en prenant en considération un prix à la borne de recharge de 0,65 euros/kWh, comme proposé par Plenitude + Be Charge (notre partenaire technique). En rechargeant à domicile à un prix moyen de 0,23 euro/kWh, le prix tombe à 3,50 euros.

Le moment de la charge dans une station HPC Plenitude+BeCharge

En revanche, si l'on choisit une voiture plus gourmande en énergie, la dépense pour les mêmes 100 kilomètres augmente : 14 euros à la borne et 5 euros à domicile pour la Kia EV9 ; 17 et 6 euros pour les Toyota bZ4X et Lexus RZ.

Modèle Coût de l'énergie pour 100 km (borne*) Coût de l'énergie pour 1 tour du GRA (borne*) Coût de l'énergie pour 100 km (domicile) Coût de l'énergie pour 1 tour du GRA (domicile) Prix catalogue Tesla Model 3 9,82 euros 6,70 euros 3,47 euros 2,37 euros 50 990 euros Hyundai Ioniq 6 10,08 euros 6,87 euros 3,57 euros 2,43 euros 58 440 euros BMW i5 10,79 euros 7,36 euros 3,82 euros 2,60 euros 76 200 euros Fiat 600e 11,77 euros 8,02 euros 4,16 euros 2,84 euros 35 900 euros BYD Seal 11,90 euros 8,11 euros 4,21 euros 2,87 euros 46 990 euros Jeep Avenger 12,03 euros 8,20 euros 4,26 euros 2,90 euros 38 000 euros Volkswagen ID.7 12,55 euros 8,56 euros 4,44 euros 3,03 euros 59 900 euros Lucid Air 12,74 euros 8,69 euros 4,51 euros 3,07 euros 186 000 euros Kia EV9 13,91 euros 9,49 euros 4,92 euros 3,36 euros 73 000 euros Toyota bZ4X 16,71 euros 11,39 euros 5,91 euros 4,03 euros 50 900 euros Lexus RZ 17,10 euros 11,66 euros 6,05 euros 4,13 euros 75 600 euros * Tarif 0,65 €/kWh sur une borne Plenitude + Be Charge en France * Tarif 0,65 €/kWh sur une borne Plenitude + Be Charge en France

Conclusions

La donnée la plus intéressante de l'édition 2024 du test "De 100% à 5%" est peut-être celle de la voiture allant le plus loin avec une batterie pleine, la Lucid Air, qui frôle les 600 km d'autonomie ; un résultat important, bien que loin d'être homologué, mais significatif pour une berline électrique de luxe qui pèse environ 2,4 tonnes pour plus de 800 ch.

En termes d'efficacité, en revanche, les performances des Tesla Model 3 et Hyundai Ioniq 6, des voitures très similaires en termes de forme, de performances et de technologie, se distinguent. La berline d'Elon Musk l'emporte d'une courte tête en matière de consommation et de coûts, tandis que les voitures électriques Stellantis Fiat 600e et Jeep Avenger se démarquent également.