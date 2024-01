Il a été le premier produit commun d'Opel et du groupe PSA : en 2017, le Crossland X a été lancé sur le marché en tant que successeur du Meriva. En 2020, un lifting a eu lieu, le X a été supprimé et, désormais, Opel appartient au groupe Stellantis issu de PSA.

Le successeur du Crossland arrivera en 2024. Et ce, avec un nom surprenant issu de l'histoire de l'entreprise ...

En effet, le nouveau modèle s'appellera Frontera. Vous entendez bien : Frontera comme le véhicule tout-terrain d'Opel construit entre 1991 et 2004. C'est surprenant. Nous aussi avions plutôt misé sur un retour du Meriva. Mais ce choix ne doit pas être un hasard, car le futur Frontera sera un SUV compact aux formes anguleuses, qui partagera probablement beaucoup de technologie avec le nouveau Citroën C3 Aircross. Ce qui n'est pas étonnant, puisque le Crossland partageait déjà sa base technique avec la première Peugeot 2008 et l'actuelle C3 Aircross.

Galerie: Photos d'espionnage de la nouvelle génération d'Opel Crossland

19 Photos

Dans le cadre de l'annonce du nouveau nom et jusqu'à présent, il n'y avait qu'une image assez sombre de la voiture, qui montrait ses contours anguleux. Ci-dessus, vous pouvez voir des nouvelles photos d'espionnage de la voiture. Vraisemblablement, le Frontera 2024 sera plus long que le Crossland.

Fait à noter : le Frontera trois portes de 1991 (lancé en février 1992) mesurait 4,21 mètres de long. Il est important de souligner cette information et de la garder à l'esprit.

Et que communique Opel ? Pas grand-chose pour l'instant : "Le nouveau Frontera sera très amusant et doté de fonctions intelligentes. L'interprétation un peu plus robuste de la philosophie de design audacieuse et claire d'Opel s'y prête bien. Il sera également le premier véhicule de série d'Opel à arborer fièrement le nouveau logo de la marque Opel. Le nouveau Frontera sera également disponible en version électrique dès son lancement".

"Le nom Frontera convient parfaitement à notre tout nouveau SUV passionnant. Le nouveau modèle se présentera avec un caractère affirmé et sera positionné au centre du marché". Florian Huettl - PDG d'Opel

Le communiqué officiel ajoute : "Le nouveau Frontera se distinguera par son espace et sa modularité, ce qui en fera le compagnon idéal des clients au style de vie actif comme des familles. Avec son prix attractif, le nouveau venu perpétuera la longue tradition d'Opel consistant à rendre la mobilité individuelle accessible à un large éventail d'acheteurs.

Le démarrage des versions de batterie électrique du nouveau Frontera et du nouveau Grandland au cours de cette période est l'un des plus grands schémas d'Opel sur le chemin du marché électrique complet. Opel veut pouvoir utiliser une variante de batterie électrique.

Opel publiera les premières images et des informations plus détaillées sur la nouvelle Opel Frontera dans les semaines à venir. En attendant, vous pouvez profiter de photos historiques de l’ancienne Frontera dans notre galerie de photos ci-dessous.

À voir sur Motorsport.tv