La gamme électrique de Citroën s'élargira bientôt avec la nouvelle C3 Aircross. La deuxième génération du crossover compact pourrait être exclusivement à batterie, avec une architecture, des moteurs et un style fortement inspirés de la nouvelle C3 (ou e-C3).

Il pourrait faire ses débuts fin 2024 ou 2025 et, une fois sur le marché, pourrait être l'un des véhicules électriques les plus abordables de son segment, avec un prix catalogue d'environ 25 à 30 000 euros.

Un lien étroit avec la C3

Il n'y a pas encore de photos officielles du C3 Aircross électrique (que nous pourrions renommer 'e-C3 Aircross' pour des raisons de simplicité), mais nous avons essayé d'imaginer son look dans notre rendu exclusif. Comme la génération actuelle, nous pensons que le design du futur Aircross sera également lié à celui de la C3.

Compte tenu de son évolution en crossover, l'Aircross pourrait se différencier davantage en se concentrant sur une garde au sol plus élevée et une plus grande longueur. En particulier, le modèle pourrait s'allonger jusqu'à 4,3 mètres, améliorant ainsi l'habitabilité et la capacité de chargement.

Dans le même temps, l'Aircross pourrait recevoir une face avant légèrement différente et plus massive, tout en conservant les phares LED en forme de C. Nous nous attendons également à des passages de roues plus larges pour accueillir des roues plus grandes.

Citroen C3 Aircross (2024), le rendu de Motor1.com

Intérieur et motorisation

L'intérieur devrait être très similaire à celui de la C3, avec un nouveau tableau de bord numérique et un écran central d'infodivertissement de 10,25 pouces. L'Aircross devrait également être équipé de sièges Advanced Comfort, recouverts d'une mousse de polyuréthane spéciale offrant un bon équilibre entre douceur et maintien.

Autre nouveauté, le tunnel central a été redessiné pour inclure un petit sélecteur de transmission. En termes de motorisation, le C3 Aircross électrique devrait adopter un bloc avant de 113 ch et une batterie lithium-fer-phosphate (LFP) de 44 kWh. Dans la C3, une autonomie de 320 km est revendiquée pour ce groupe motopropulseur, avec une recharge de 20 à 80% en moins de 30 minutes grâce à la puissance maximale acceptée de 100 kW DC. La vitesse maximale est de 135 km/h et le 0 à 100 km/h s'effectue en 11 secondes environ.

Nouvelle Citroen C3, l'intérieur

Cependant, la présence de la batterie de 54 kWh et du moteur électrique de 156 ch déjà présents dans la Jeep Avenger et la Fiat 600e, qui permettent une autonomie d'environ 400 km, n'est pas à exclure.

Il est toutefois possible que la gamme Citroën s'enrichisse de versions dotées d'une batterie plus importante, voire de moteurs hybrides légers à essence.