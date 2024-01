L'Aston Martin AM-RB 003 a fait ses débuts au Salon de l'automobile de Genève 2019, à l'époque où c'était un événement automobile majeur. Installé sous la Valkyrie dans la nouvelle gamme de modèles de la marque, le plan initial était d'utiliser un V6 turbocompressé avec assistance hybride, mais les choses ont bien changé depuis.

L'AM-RB 003 est désormais appelée "Valhalla", et Aston Martin s’est enfin décidé à produire sa nouvelle supercar cette année. Nous avons vu les concepts et jeté un coup d'œil aux prototypes, mais voici ce que vous pouvez attendre du bolide britannique à moteur central.

À quoi va-t-elle ressembler ?

La transition de l'AM-RB 003 à la Valhalla proche de la production a apporté des changements importants à la forme du véhicule. Le mélange de lignes douces et vives du concept a cédé la place à des caractéristiques plus aérodynamiques sur la version la plus récente comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Galerie: Aston Martin Valhalla

7 Photos

Le prototype de la Valhalla a des lignes plus nettes que l'AM RB-003, tandis que le museau est plus plat et possède un séparateur plus proéminent. Aston Martin a également abandonné les phares d'origine en forme de losange au profit d'une disposition superposée plus conventionnelle.

Les flancs de la voiture se sont aplatis avec une entrée plus petite à l'arrière et nous retrouvons, en prime, un aileron arrière massif. Plusieurs de ces éléments peuvent être réglés comme les deux ailerons (à l’avant et à l’arrière) ce qui donnerait à la voiture 600 kilos d’appui à 240 km/h. Cela devrait suffire à garder la Valhalla de plus de 1500 kg collée à la piste lors d’un tour de circuit. L'intérieur est propre et simple et le conducteur tient un volant de forme rectangulaire avec un écran d’instruments numériques derrière lui. La vidéo ci-dessous vous offre un aperçu de cet habitacle.

Quel moteur sous le capot ?

Comme mentionné précédemment, Aston Martin souhaitait, à l’origine, utiliser un V6 hybride turbocompressé monté au milieu, mais la marque a abandonné ce projet pour le modèle de production bien que cela soit probablement pour le mieux. La nouvelle configuration est un moteur V8 biturbo de 4,0 litres lié à Mercedes avec un vilebrequin plat capable de monter en régime jusqu'à 7 200 tr/min.

On trouve également trois moteurs électriques, deux sur l’essieu avant et un intégré à la transmission à double embrayage, à huit rapports. La boîte de vitesses n'a pas de marche arrière, mais la Valhalla utilise les moteurs électriques montés à l'avant pour reculer.

Galerie: Prototype Aston Martin Valhalla - Essais sur piste

3 Photos

Le groupe motopropulseur électrifié produirait un total de 998 chevaux. Les projections indiquent que la configuration peut amener la voiture à 100 km/h en 2,5 secondes et à une vitesse de pointe de 350 km/h. Aston Martin estime que la Valhalla peut parcourir le célèbre circuit du Nürburgring en 6 minutes et 30 secondes environ, ce qui serait mieux que le temps record de la Mercedes-AMG One de 6 minutes 35,183 secondes. Mais tout ceci ne sera vérifié que sur la piste.

Galerie: Mercedes-AMG One (2022)

44 Photos

Nous n'avons pas encore de détails concernant la batterie, mais le pack aurait assez de jus pour emmener la Valhalla sur 14 kilomètres uniquement avec de l'énergie électrique, ce qui n’est pas très utile en soit. La voiture peut également taquiner les 130 km/h en fonctionnant uniquement à l’électricité.

Le processus de développement consistait notamment à tirer parti de l'expérience d'Aston Martin en Formule 1 pour sculpter le soubassement afin de maximiser l'appui. Le constructeur automobile affirme avoir travaillé sur environ 90% des caractéristiques dynamiques et de la configuration de la Valhalla dans des simulations, avec seulement 10% du travail composés de tests pratiques dans le monde réel.

Quand fera-t-elle ses débuts ?

Nous savons que la Valhalla, conforme aux spécifications de production, fera ses débuts et commencera sa production en 2024. Cependant, nous ne connaissons pas encore la date exacte de sa sortie officielle. Aston Martin fabriquera 999 Valhalla, contre seulement 150 exemplaires de la Valkyrie haut de gamme (voir ci-dessous).

Quel sera son prix ?

Aston Martin n'a pas encore annoncé de prix final pour la Valhalla mais le chiffre de production moins élevé suggère que le coût de base de la voiture sera inférieur aux 3,5 millions de dollars prévus pour la Valkyrie. Mais ne vous attendez pas, pour autant, à une bonne affaire, car le chiffre dépassera certainement le million de dollars.