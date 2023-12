Aston Martin se prépare à la première phase d'électrification de sa gamme, qui, comme annoncé récemment, proposera des versions hybrides pour tous les modèles déjà sur le marché à l'horizon 2024.

La nouveauté, sur des modèles comme la DB12 et la Vantage, coïncidera avec le lancement de versions actualisées et restylées, tandis que dans le cas du SUV DBX, sur lequel elle est attendue depuis un certain temps, elle devrait simplement être ajoutée à la liste actuelle ou remplacer le modèle "de base". La production de la Valhalla, une hypercar hybride, débutera également en 2024, tandis que celle de la Vanquish semble avoir été mise de côté pour l'instant.

Voici donc les nouveautés Aston Martin pour 2024 :

Aston Martin Vantage 2024

Déjà en test depuis le printemps dernier, les nouvelles Aston Martin Vantage et Vantage Roadster changeront principalement à l'avant, avec une nouvelle calandre et de nouveaux phares inspirés des modèles précédents. Le capot est également différent et perdra son carrossage central au profit d'un design général plus léger.

Aston Martin Vantage 2024, le foto spia Aston Martin Vantage Roadster restyling, le foto spia

À l'intérieur, l'actuel système d'infodivertissement dérivé de Mercedes subira une mise à jour majeure, recevant un écran central plus grand, de nouvelles fonctions et une connectivité complète, mais surtout, une révolution est attendue au niveau des moteurs : les V8 4,0 litres d'origine Mercedes devraient évoluer avec la variante hybride rechargeable que Mercedes-AMG monte elle-même sur la nouvelle GT S Performance, et ainsi dépasser la barre des 600 ch.

Nom Aston Martin Vantage et Vantage Roadster Carrosserie Berlinetta et Roadster 2 places Moteur Essence hybride rechargeable (à confirmer) Date d'arrivée Deuxième semestre 2024 (à confirmer) Prix -

Aston Martin DB12 2024

Avec le lancement en milieu d'année de la DB12 Volante, la fascinante version décapotable de la voiture de sport à quatre places, Aston Martin a complété sa gamme de GT. Cependant, de nouveaux moteurs hybrides rechargeables sont également attendus pour ces modèles à partir de 2024.

Aston Martin DB12 Aston Martin DB12 Volante (2023)

Les DB12 actuelles, malgré leur nom, sont propulsées par des moteurs V8 biturbo Mercedes de 680 ch. On peut donc s'attendre à ce que les variantes mises à jour avec la technologie hybride rechargeable dépassent largement les 700 ch.

Nom Aston Martin DB12 et DB12 Volante Carrosserie Berlinetta et Cabriolet 4 places Moteur Essence hybride rechargeable (à confirmer) Date d'arrivée mi-2024 (à confirmer) Prix -

Aston Martin Valhalla

Moteur et technologie directement issus de la Formule 1 : telle est la carte de visite de l'Aston Martin Valhalla, l'hypercar hybride à moteur central qui sera produite à 999 exemplaires à partir de 2024.

Aston Martin Valhalla

Outre une carrosserie en fibre de carbone et une aérodynamique active, la voiture est dotée d'un groupe motopropulseur comprenant le 4,0 V8 biturbo d'origine Mercedes des autres modèles, mais monté en position médiane et couplé à trois moteurs électriques, deux à l'avant et un monté dans la boîte de vitesses à huit rapports, pour une puissance totale de 1 012 ch.

Nom Aston Martin Valhalla Carrosserie Berlinetta 2 places Moteur Hybride essence Date d'arrivée Premier semestre 2024 Prix -

Aston Martin DBX PHEV

L'arrivée du moteur électrifié sur le DBX est dans l'air depuis deux ans, avant même que le SUV du constructeur britannique ne reçoive sa version haut de gamme de 707 ch. En effet, la première Aston Martin haute sur pattes semblait, et semble toujours, être le modèle le plus approprié pour être le premier à baptiser le moteur hybride rechargeable d'origine Mercedes, qui reprend le même V8 biturbo que celui sur lequel repose son offre.

Aston Martin DBX 707

Étant donné que la gamme de puissance actuelle va de 550 ch pour le modèle de base à 707 ch pour le modèle haut de gamme, il est possible que la mise en œuvre offre également la possibilité d'une augmentation de la puissance, ce qui compenserait le poids supplémentaire. Ainsi, le modèle standard pourrait dépasser les 600 ch et le modèle supérieur approcher les 750 ch, voire plus.