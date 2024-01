Berlines, compactes, sportives et SUV : les principaux modèles électriques ont ces formes, déclinées en différentes tailles et styles, des plus aérodynamiques aux plus carrés. Mais qu'en est-il des breaks ? Car, pour l'instant, les breaks alimentés par batterie sont très peu nombreux.

Parmi eux, deux des plus intéressants sont les Peugeot e-308 SW et MG5, qui se ressemblent beaucoup en termes de proportions, de praticité et de performances. Analysons-les en détail.

Extérieur

Les similitudes entre les deux modèles commencent par les dimensions : la Peugeot mesure 4,64 m de long, soit 4 cm de plus que la MG5. Cette dernière est plus haute que sa rivale française (1,52 m contre 1,44 m). Cette différence de taille se traduit par un bon avantage pour la 308 en termes de volume de coffre, avec une capacité minimale de 608 litres, qui passe à 1634 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus. Dans la MG5, en revanche, il passe de 479 litres à 1 367 litres.

Peugeot e-308 SW MG5

En matière de praticité, la MG a toutefois un atout dans sa manche : la technologie Vehicle-To-Load (absente sur la Peugeot), qui permet de recharger des appareils externes tels que des scooters ou des vélos électriques en les connectant directement à la voiture, qui se transforme ainsi en une gigantesque banque d'énergie.

Pour le reste, le design est sensiblement différent. Alors que la MG mise davantage sur des formes acérées mais globalement sobres, la 308 se distingue par une silhouette élancée et des phares pleins de personnalité : la "griffe" caractéristique du Lion à l'avant et les phares arrière à effet tridimensionnel se distinguent.

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Peugeot e-308 SW 4,64 m 1,85 m 1,47 m 2,89 m MG5 4,60 m 1,81 m 1,52 m 2,67 m

Intérieur

Des surfaces anguleuses et un contraste continu de matériaux caractérisent l'intérieur de la Peugeot 308 électrique. Le tableau de bord est organisé sur deux niveaux, l'évolution de l'i-Cockpit étant représentée par le combiné d'instruments avec graphiques 3D et l'écran d'infodivertissement de 10 pouces.

Il y a également un troisième écran, l'iswitch, sur lequel cinq boutons numériques différents peuvent être utilisés pour créer une sorte de raccourci pour autant de fonctions du système de divertissement. Par exemple, vous pouvez définir un bouton pour la radio ou le système de navigation.

Peugeot e-308 SW, l'intérieur MG5, l'intérieur

L'intérieur de la MG est moins impressionnant que celui de la 308, mais la technologie n'est pas en reste. La familiale anglo-chinoise est équipée d'un combiné d'instruments de 7 pouces et d'un écran central de 10,25 pouces bien intégré au tableau de bord, avec une sellerie en matériau souple, ainsi que d'une fine bande lumineuse à LED.

Le tunnel central est surélevé et comporte des moulures en noir brillant qui accueillent la commande du levier de vitesses. Sous le tunnel lui-même se trouve un compartiment pour ranger les sacs et autres petits objets.

Modèle Instrumentation numérique Écran central Capacité du coffre Peugeot e-308 SW 10" 10" 600 litres + frunk de 117 litres MG5 7" 10,25" 530 litres + frunk de 57 litres

Moteurs

La e-308 SW est équipée d'un moteur électrique avant de 156 ch et 270 Nm, alimenté par une batterie de 51 kWh composée à 80% de nickel, 10% de manganèse et 10% de cobalt. L'autonomie promise est de 413 km en cycle WLTP, avec la possibilité de recharger jusqu'à 100 kW et de passer ainsi de 20 à 80% en moins de 25 minutes.

Peugeot e-308 SW MG5

La MG est disponible en deux versions : 177 ch (Comfort) et 156 ch (Luxury), toutes deux avec 280 Nm de couple. La variante la plus puissante est couplée à une batterie LFP (lithium-fer-phosphate) de 50,3 kWh, tandis que la seconde utilise une batterie lithium-nickel-manganèse-cobalt de 61,1 kWh. L'autonomie maximale est de 400 km dans la version 156 ch, tandis que la vitesse de recharge est de 100 kW CC.

Prix

Le prix de la MG5 commence à 32 990 euros pour la version Confort avec un moteur de 177 ch et va jusqu'à 37 490 euros pour la version Luxury avec une autonomie WLTP de 380 km.

Compte tenu de la seule motorisation disponible, seule la finition peut être changée sur la Peugeot. L'Allure coûte 42 590 euros et la GT 44 870 euros.