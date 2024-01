Dans le monde de l'automobile, il existe un cliché selon lequel les sportives typées pour les circuits sont considérées comme des "voitures de course pour la route". C'est rarement vrai, bien sûr.

Mais les Porsche 911 classiques de la société britannique Lanzante en sont plus proches que la plupart des autres, car elles sont propulsées par des moteurs V6 turbo TAG-Porsche utilisés par McLaren en Formule 1 dans les années 1980.

Depuis quelques années, Lanzante construit lentement ces 911 propulsées par des moteurs de F1, mais celle que l'on voit dans cette vidéo est exceptionnellement cool. L'entreprise O'Gara Coach de Beverly Hills, en Californie, s'est chargée de la commande et a fait appel à l'ancien pilote de F1 Stefan Johansson pour réaliser une peinture personnalisée de la voiture.

L'association est logique, puisqu'il a utilisé ce moteur de McLaren lors du Grand Prix d'Autriche de 1987, où il a terminé à la septième place, et est devenu artiste et possède un studio à Santa Monica depuis qu'il s'est retiré de la compétition.

Selon les rumeurs, Lanzante demande 1,45 million de dollars pour chacune de ces constructions (1,33 million d'euros au taux actuel). Les moteurs, provenant directement de McLaren, portaient la marque de la société Techniques d'Avant Garde (TAG), plus connue pour la marque de montres TAG-Heuer. Cependant, Porsche a en fait développé le moteur en interne.

Cosworth a contribué à la révision du moteur de F1 pour qu'il puisse fonctionner sur une voiture de route. Les modifications comprenaient des turbos plus petits, une pression de suralimentation réduite et un rapport air-carburant ajusté. Le résultat est un moteur qui développe environ 503 ch et 420 Nm de couple. En version course, le moteur aurait produit environ 900 ch et près de 1 200 ch lors des qualifications.

Johansson a couru avec un casque arborant trois feuilles dans différentes nuances de vert foncé. Il a repris ces couleurs sur cette voiture, tout en y ajoutant des teintes bleues, jaunes et rouges. Au-delà du design, la conduite de la 911 de Lanzante est une expérience palpitante. Le moteur modifié tourne à 9 000 tr/min et émet un son extraordinaire. De plus, des flammes jaillissent de l'échappement.

Les Porsche modifiées ne sont pas rares et parfois de mauvais gout, mais le fait que cette dernière soit équipée d'un moteur de F1 la rend particulièrement spéciale.