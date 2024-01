Porsche indique que ses ventes mondiales de voitures au cours du quatrième trimestre 2023 se sont élevées à 77 499 (en baisse de 12 % en glissement annuel), tandis que le volume total en 2023 a atteint 320 221 (en hausse de 3,3 % en glissement annuel).

Parallèlement, les ventes de la Porsche Taycan (toutes versions confondues : Taycan, Taycan Cross Turismo et Taycan GTS) se sont nettement améliorées au cours de la deuxième partie de l'année.

Rebond des ventes de la Porsche Taycan

Porsche Taycan, le premier modèle tout électrique de la marque, a noté plus de 40 000 ventes en 2023, égalant presque le record de 2021. Dans un avenir assez proche, la Taycan sera rejointe par un Macan entièrement électrique.

Au quatrième trimestre, les ventes mondiales de la Porsche Taycan se sont élevées à 12 744 unités, soit 31 % de plus qu'il y a un an et le niveau le plus élevé jamais atteint (le précédent record était de 12 656 au quatrième trimestre 2021).

Plus intéressant encore, les ventes de la Taycan ont établi un nouveau record de part dans les ventes de Porsche, à savoir 16,4 %.

C'est un signe positif avant le lancement sur le marché du prochain modèle tout électrique Porsche Macan, qui pourrait multiplier les ventes de BEV de Porsche, car c'est le modèle le plus populaire de la gamme.

Ventes de Porsche BEV au quatrième trimestre 2023 (variation en glissement annuel) :

Taycan : 12 744 (+31%) et 16,4% de part de marché

dont 2 358 aux États-Unis (+ 58 %)

Les ventes de Porsche Taycan au quatrième trimestre 2023

En 2023, les ventes mondiales de Porsche Taycan se sont élevées à 40 629 (en hausse de 17 % en glissement annuel), ce qui représente 12,7 % du volume total.

Ventes de Porsche BEV au Q1-Q4'2023 (d'une année sur l'autre) :

Taycan : 40 629 (+17 %) et 12,7 % de part de marché

dont 7 570 aux États-Unis (+4%)

À titre de référence, en 2022, Porsche a livré 34 801 voitures entièrement électriques (en baisse de 16 % d'une année sur l'autre), ce qui représentait à l'époque 11,2 % du volume total. Au total, Porsche a vendu plus de 136 000 Taycan dans le monde.

L'année 2023 n'est que légèrement en retrait par rapport à 2021 (40 629 contre 41 296). Nous nous demandons maintenant si plus de 40 000 sera la vitesse de croisière du modèle ou si le volume augmentera en 2024.

Porsche ne communique pas le nombre de ventes d'hybrides rechargeables (Cayenne et Panamera), mais nous supposons qu'elles représentent une part notable du volume total.

