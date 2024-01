Après une longue campagne de teasing, le Porsche Macan de deuxième génération fera enfin ses débuts le 25 janvier 2024. L'annonce a été faite discrètement sur le site international de la marque allemande, mais sans plus de détails. Cependant, toutes les avant-premières officielles ont désormais été révélées, depuis les spécifications techniques jusqu'à un aperçu complet de l'intérieur de la voiture, qui est équipée d'un écran.

Il est peu probable que le Macan électrique soit vendu aux côtés du modèle essence dans les pays européens, où Porsche serait contraint de suspendre les ventes de la variante avec un moteur à combustion. En effet, cela ne serait pas conforme aux prochaines réglementations en matière de cybersécurité qui seront mises en œuvre dans l'UE plus tard cette année.

Pas de version thermique pour l'Europe

Cela signifie que les clients européens s'en tiendront au modèle purement électrique du Macan, qui promet jusqu'à 603 ch et 1 000 Nm. Difficile de savoir si l'argument habituel de la puissance (qui ne sert pas à grand-chose) sera suffisant pour promettre un bel avenir à ce nouveau modèle mais il s'agira, en tout cas, de la première Porsche conçue d'après la Premium Platform Electric (PPE) qui est développée en collaboration avec Audi notamment pour ses Q6 E-Tron et Q6 E-Tron Sportback.

Ces SUV seront dotés d'une transmission intégrale à double moteur, d'une suspension pneumatique, d'une direction arrière, d'amortisseurs à deux soupapes et de nombreuses autres fonctionnalités. Porsche a également confirmé un différentiel à blocage électronique à l'arrière, une batterie de 100 kWh, une puissance de charge maximale de 270 kW, des pneus plus décalés par rapport au Macan essence et une répartition du poids de 48/52.

Le Volkswagen T-Roc Cabriolet nous quitte déjà

Certains trouveront peut-être un peu déconcertant que Volkswagen ait donné son feu vert pour produire le T-Roc Cabriolet. Cependant, les chiffres de ventes n’ont pas été terribles pour ce dernier. Il s'agit pourtant de la deuxième voiture de ce type à être la plus vendue au cours des 11 premiers mois de 2023, en Europe. Sur le Vieux Continent, 11 693 de ces cabriolets ont été vendus et seul Mini fait mieux.

Mais cela ne suffit pas à justifier le développement d'un modèle successeur. Lors du Consumer Electronics Show (CES), tenu à Las Vegas, le responsable du développement de Volkswagen a bel et bien déclaré que le prochain T-Roc n'aura pas de déclinaison décapotable. Avec sa disparition annoncée, la marque Volkswagen se retrouve avec une gamme dépourvue de cabriolet.