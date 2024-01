En avril 2023, Porsche a rappelé la quasi-totalité des Carrera GT vendues en Amérique du Nord. Il s'agit ici d'une supercar très rare, donc dans ce cas, "la quasi-totalité" équivaut à 489 véhicules. Ce rappel s'accompagne d'un avertissement de la part de Porsche de ne pas conduire ce véhicule, de peur qu'il ne se produise un problème susceptible d'entraîner un accident. Il ne s'agit pas exactement d'une voiture de tous les jours, et le fait de laisser sa Carrera GT au garage n'est probablement pas un problème pour la plupart des propriétaires. Mais neuf mois plus tard, cet avertissement est toujours d'actualité.

Nous avons parlé de ce rappel l'année dernière, mais l'état actuel de la Carrera GT a été mis en lumière par Jalopnik. En contactant Porsche, il a été révélé qu'aucune solution n'avait encore été trouvée pour résoudre le problème. De plus, un porte-parole a déclaré au site web qu'il faudrait attendre encore plusieurs mois, soit le troisième trimestre 2024. Ce serait au plus tôt en juillet, soit environ un an et deux mois après l'émission de l'avertissement d'arrêt de la conduite.

Oui, ne pas pouvoir conduire sa supercar d'un million de dollars est un problème qui ne concerne que peu de monde. Mais techniquement, vous pouvez la conduire. Porsche le déconseille fortement, mais c'est là un autre aspect de cette saga que nous n'avions pas envisagé. Il semble que certains de ces propriétaires aient appris que la couverture d'assurance pourrait être supprimée si quelque chose arrivait à la voiture en la conduisant, parce que Porsche a dit aux propriétaires de ne pas le faire. L'équipe de Jalopnik a contacté une compagnie d'assurance et s'est vu répondre la même chose.

Pour rappel, tout ceci découle d'un problème potentiel concernant les joints sphériques reliant les composants de la suspension à triangulation. Lors d'une inspection standard du véhicule, Porsche a découvert des joints cassés dont le propriétaire du véhicule n'était apparemment pas conscient. Un examen approfondi a permis de déterminer que le matériau utilisé pour les joints ne révèle pas "une résistance suffisante à la corrosion intergranulaire sous contrainte lorsqu'il est exposé au sel et aux contraintes mécaniques pendant la durée de vie du véhicule".

La solution consiste donc à remplacer les joints. Mais neuf mois plus tard, ce n'est toujours pas chose faite. Nous avons contacté Porsche dans l'espoir d'obtenir des informations supplémentaires sur la réparation et les difficultés rencontrées, car nous sommes franchement curieux. Nous vous tiendrons au courant si de nouvelles informations sont disponibles.