Ce sont généralement des réglementations plus strictes en matière d'émissions qui entraînent la disparition d'une voiture dans l'Union européenne. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle le Macan, qui fonctionne à l'essence, est sur le point d'être mis à l'écart dans l'UE. Parce qu'il n'est pas en mesure de satisfaire aux prochaines réglementations en matière de cybersécurité, Porsche n'a d'autre choix que de mettre fin à l'exploitation de son plus petit crossover.

Un porte-parole de la société a déclaré à Automotive News Europe que les ventes du Macan prendront fin dans les pays de l'UE au printemps prochain. Lorsque Porsche a développé cette génération de crossover, ces réglementations n'avaient pas encore été finalisées. Selon le porte-parole, la mise à jour du véhicule pour répondre aux nouvelles exigences serait trop coûteuse.

En ce qui concerne les marchés qui sont sur le point de perdre l'ICE Macan, l'UE comprend les 27 pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, République de Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède. Il y en avait auparavant 28, mais le Royaume-Uni a officiellement quitté l'UE le 31 janvier 2020.

C'est un coup dur pour Porsche, car le Macan était de loin son produit le plus vendu au mois d'octobre. Au cours des dix premiers mois de l'année, près de 20 000 unités ont été vendues en Europe, selon les chiffres recueillis par la société d'études Dataforce.

La marque de Zuffenhausen est à quelques mois du lancement de la troisième génération du Macan. Cependant, il s'agira d'un véhicule totalement différent puisqu'il sera vendu uniquement en tant que VE sur une nouvelle plateforme co-développée avec Audi. Ce dernier commercialisera sa propre version du modèle, le Q6 E-Tron.

Le Macan n'est pas la seule Porsche à être remplacée par un VE puisque la 718 va également perdre son moteur à combustion. Le duo Boxster et Cayman deviendra purement électrique vers 2025. En outre, une nouvelle génération de Cayenne exclusivement électrique a déjà été annoncée, ainsi qu'un plus grand SUV à trois rangées de sièges qui ne sera plus alimenté par le moteur à combustion interne.