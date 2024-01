2023 est l'année du restylage de mi-carrière du Mercedes GLA, qui a reçu des mises à jour sur le plan du design, de l'équipement et de la motorisation. La version hybride rechargeable, équipée du moteur 1,3 litre turbo essence électrifié d'une puissance totale de 218 ch, est de la partie, mais curieusement la capacité de la batterie a été réduite de 15,6 à 11,5 kWh.

Quelle meilleure occasion de voir si et comment l'efficacité du crossover compact allemand a changé ? Notre test de consommation réelle enregistre pour le Mercedes GLA 250 e Plug-in Hybrid une moyenne de 5,10 l/100 km (19,61 km/l) et une dépense de 35,53 euros (32,66 euros d'essence + 2,87 euros d'électricité) pour le trajet Rome-Forlì.

En quittant la capitale italienne, le GLA a parcouru 60 km en mode électrique.

Consommation inchangée mais un peu inférieure à la moyenne

Ce qui est intéressant, c'est que dans le classement de consommation, le Mercedes GLA Plug-in Hybrid 2024 restylé est exactement au même niveau que l'ancien GLA hybride rechargeable à plus grande batterie, confirmant qu'il est un peu en dessous de la moyenne de la catégorie.

Mercedes GLA

Le GLA fait cependant un peu mieux que le Jeep Compass 4xe (5,15 l/100 km - 19,4 km/l) et l'Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 (5,40 l/100 km - 18,5 km/l).

Les Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 et Hyundai Tucson 1.6 PHEV 4WD, tous deux à 4,50 l/100 km (22,2 km/l), le Ford Kuga 2.5 Plug-in Hybrid 2WD (3,80 l/100 km - 26,3 km/l) et le Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (3,25 l/100 km - 30,7 km/l) affichent des chiffres de consommation inférieurs.

L'espace et la technologie ne manquent pas

La voiture testée était un Mercedes GLA 250 e AMG Line Premium Plus, qui dispose du toit ouvrant panoramique, des phares Multibeam LED, des sièges avant électriques avec mémoire et du pack de stationnement avec caméra à 360 degrés.

Mercedes GLA, l'intérieur

L'ajout de la peinture métallisée, du pack d'assistance à la conduite et de quelques autres options porte le prix catalogue à plus de 67 000 euros. Un chiffre qui permet de voyager confortablement et avec une bonne réserve de puissance, tout en disposant de suffisamment d'espace pour la famille et les bagages, ainsi que de technologies plutôt avancées en matière de sécurité routière et d'ADAS.

Une bonne consommation mais un réservoir un peu petit

Dans les conditions d'utilisation les plus courantes et avec une batterie déchargée, ce Mercedes GLA affiche une consommation qui n'est pas exagérée, mais qui n'est pas non plus record, surtout sur autoroute. Le réservoir d'essence de 35 litres n'aide pas à atteindre une grande autonomie, qui est même inférieure à 500 km.

La batterie de 11,5 kWh garantit une autonomie électrique toujours proche de 50 km, avec des pointes supérieures uniquement en cas de conduite très douce.

Mercedes GLA

Consommation dans différentes situations de conduite

Mixte urbain/extra-urbain : 6,6 l/100 km (15,1 km/l)

528 km d'autonomie théorique

Autoroute : 8,3 l/100 km (12,0 km/l)

420 km d'autonomie théorique

Économie : 4,8 l/100 km (20,8 km/l)

728 km d'autonomie théorique

La fiche technique

Modèle Alimentation Puissance Homologation Poids à vide Émissions CO2

(WLTP) Mercedes GLA 250 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus Hybride

(essence) 120 kW Euro 6E

(Reg UE 715/2007*2023/443EA) 1 725 kg 26 g/km

Données

Véhicule : Mercedes GLA 250 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus

Prix de base : 64 299 euros

Date du test : 19/1/2024

Météo (départ/arrivée) : Clair, pluie, 10°/ Variable, pluie, 5°

Prix du carburant : 1,779 euro/l (essence) - 0,25 euro/kWh (électricité)

Kilométrage du test : 960

Kilométrage total au début du test : 3 799

Vitesse moyenne du trajet Rome-Forlì : 72 km/h

Pneumatiques : Pirelli Scorpion Winter - 235/50 R19 103H M+S (UE: C, C, 72 dB)

Consommation

Moyenne "réelle" : 5,10 l/100 km (19,61 km/l)

Ordinateur de bord : 5,1 l/100 km

À la pompe : 5,1 l/100 km

Portefeuille

Dépenses "réelles" : 35,53 euros (32,66 euros d'essence + 2,87 euros d'électricité)

Dépenses mensuelles : 72,58 euros (800 km par mois)*

Distance parcourue avec 20 euros : 220 km*

Distance parcourue avec un plein : 686 km

*Sans compter les dépenses en électricité