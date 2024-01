Lorsque l'on parle de voitures anciennes, il y a un aspect, aujourd'hui plus que jamais, qu'il ne faut pas négliger. Il s'agit du certificat d'originalité délivré par le constructeur, qui authentifie le fait que la voiture a effectivement quitté l'usine, peut-être il y a plusieurs décennies, avec ses caractéristiques esthétiques et mécaniques actuelles.

Plusieurs constructeurs automobiles proposent aujourd'hui de véritables programmes de certification, menés par des ingénieurs qui inspectent en détail les voitures appartenant à des passionnés du monde entier et délivrent des documents valables, également, pour la future valeur du véhicule.

Un programme similaire est désormais proposé par Pininfarina, le carrossier italien historique devenu société de design, avec la nouvelle division Pininfarina Classiche.

À quoi ça ressemble ?

Le nouveau programme Pininfarina Classiche certifie, au moyen de certificats officiels, les voitures d'antan et les youngtimers conçues et produites dans l'usine au fil des ans.

Selon l'entreprise, le nouveau service a été rendu possible grâce au processus de catalogage précis des archives historiques, qui ont été complètement inventoriées au cours des deux dernières années, en introduisant un nouveau logiciel informatique spécialisé dans la gestion des archives, développé en collaboration avec l'Université de Turin.

Le programme Pininfarina Classiche

40 ans d'histoire

Dans les vastes archives de l'entreprise figurent les données de production de certaines des voitures les plus emblématiques jamais conçues et construites par le carrossier historique. La plupart sont concentrées sur quatre décennies, de la fin des années 1950 à la fin des années 1990.

Il y a plus de 50 modèles "importants" de nombreux constructeurs automobiles, mais ce n'est pas tout. En effet, les archives historiques contiennent également les numéros de production de plus de 700 000 voitures et plus de 20 000 documents d'importance historique, notamment des croquis, des plans de forme, des photographies, des fiches techniques et de la correspondance technique.

Le programme Pininfarina Classiche

Comment ça marche et combien ça coûte ?

Grâce à une multitude d'informations, Pininfarina Classiche est déjà en mesure d'émettre des déclarations de production, en associant des informations importantes et difficiles à identifier au numéro de châssis de chaque voiture ancienne.

Il s'agit notamment du marché cible, du modèle, de la couleur extérieure, de la finition intérieure, de la date de sortie des usines Pininfarina, ainsi que des numéros de série du moteur et de la carrosserie.

Le programme Pininfarina Classiche

Pour plus de détails, dans la phase initiale de lancement du service, Pininfarina Classiche délivrera des certificats pour l'Alfa Romeo Spider produite de 1966 à 1993, la Fiat 124 Spider produite de 1966 à 1982 et les Pininfarina Spider Europa et Volumex produites de 1982 à 1985. D'autres voitures seront ajoutées ultérieurement.

Si vous avez l'une des voitures mentionnées ci-dessus dans votre garage et que vous souhaitez demander un certificat, vous pouvez le faire dès maintenant en envoyant un courriel à classiche@pininfarina.it. Dans quelques jours, l'entreprise vous informera de la disponibilité du certificat et vous l'enverra. Le prix de la déclaration varie en fonction de l'année de production : 400 euros pour les voitures produites avant 1980 et 300 euros pour celles produites après 1980.