La Giulietta Sprint et l'Alfetta GT sont deux des Alfa Romeo les plus célèbres et les plus appréciées de tous les temps. Ces modèles vont fêter des anniversaires importants en 2024 : le premier à 70 ans (il a été présenté en 1954) et le second entame son demi-siècle de vie puisqu'il a fait ses débuts en 1974. Ces événements importants, Alfa Romeo a voulu les célébrer avec des logos spéciaux dédiés à ces voitures emblématiques.

Des lignes incomparables

Les deux logos rappellent les lignes de la carrosserie des Alfa Romeo Giulietta et Alfetta GT et nous montrent l'évolution de leur design. Cette simplicité met également en valeur certains éléments qui unissent les deux Alfa, comme les feux avant circulaires et l'inévitable trilobe, allongé sur la première voiture et aux dimensions bien plus modestes sur la seconde.

Comme mentionné précédemment, les deux logos seront un aperçu lors des événements impliquant la marque cette année, les Tribe Days en tête, ainsi que les journées spéciales qui se tiendront au musée d'Arese, le dimanche 5 mai pour l'Alfetta GT et le 2 pour la Giulietta, avec des conférences et des défilés de propriétaires passionnés de ces Alfas emblématiques du passé.

Alfa Romeo Giulietta Sprint

Présentée le 21 avril 1954 au Salon de Turin, l'Alfa Romeo Giulietta Sprint (voir ci-dessous) a connu une production mouvementée qui a conduit à un événement assez unique puisque la version coupé fut présentée avant la berline. La raison de ce choix n'a jamais été clarifiée, même si, selon toute vraisemblance, les difficultés d'un constructeur comme Alfa Romeo, spécialisé dans les voitures de sport, à préparer à temps les lignes de production d'une berline classique semblent être logiques. La Giulietta a été conçue par Franco Scaglione, qui était employé par Bertone à l'époque.

Alfa Romeo Alfetta GT

Avec un style signé Giorgetto Giugiaro, l'Alfetta GT (voir ci-dessous) représente la version coupé de la berline Alfetta. Cette version se caractérisait par une carrosserie en 2 volumes, très différente de la Giulia GT qui fut également conçue par Giugiaro. La GT, aux dimensions compactes (4,19 mètres de longueur) et avec beaucoup d'espace, fut initialement propulsée par un moteur 1,8L de 122 ch qui est ensuite passée à 118 en 1975, un an seulement après ses débuts. En 1976, la version d'entrée de gamme est alors présentée, avec un bloc 1.6L de 109 ch.