La voiture en mauvaise posture que vous voyez ci-dessus est une Kia Spectra 5. Il est difficile d'en être sûr, car un voleur a précipité la voiture dans un gouffre après avoir ignoré les barrières et les panneaux de signalisation, la laissant en flammes sur une section de la route Sandlake, dans l'Oregon, à la suite d'un glissement de terrain.

D'après ce que nous savons, cette Kia a été victime des fantaisies d'infâmes conducteurs. Selon un post Facebook du bureau du shérif du comté de Tillamook publié lundi, cette voiture a été volée au domicile du propriétaire tôt dans la matinée du 21 janvier. L'heure exacte de l'accident n'est pas connue, mais le bureau du shérif a reçu un appel vers 8 heures signalant une voiture "renversée et en feu" à cet endroit. À leur arrivée, les autorités ont découvert que le panneau de fermeture de la route et la barrière avaient été enlevés. Personne n'a été trouvé avec la voiture et on ne sait pas s'il y a des blessés.

Le propriétaire de la Kia habite à environ 8 km du lieu de l'accident, selon le bureau du shérif. La personne a appelé la police environ une heure après l'accident pour déclarer que la voiture avait été volée, ce qui lui a probablement permis de connaître le sort réservé à sa Spectra. La police indique qu'une enquête sur l'accident et le vol est en cours.

Si le vol de voitures est certainement un problème généralisé, il semble que le comté de Tillamook ait un "problème permanent" avec les personnes qui enlèvent les panneaux et les barrières de fermeture des routes. L'ouest du comté étant littéralement perché sur la côte pacifique, dans une zone sujette aux glissements de terrain, nous ne comprenons pas pourquoi les gens choisissent d'ignorer ces avertissements. Nous avons contacté le bureau du shérif pour obtenir un peu plus d'informations à ce sujet, car faire du joyriding sur des routes fermées dans une zone de glissements de terrain proche de l'océan dépasse notre entendement. Par ailleurs, voler une Kia Spectra nous échappe également.

Si nous découvrons de nouvelles informations, nous les mettrons à jour. En attendant, si vous prévoyez de faire un tour sur Sandlake Rd dans le comté de Tillamook, ne le faites pas. Les équipes de travail devraient commencer les réparations à la fin du mois et ne les termineront pas avant le mois de mars.