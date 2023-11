La franchise Fast and Furious est célèbre pour son action automobile à grande vitesse et ses combats toujours plus bourrins. Réaliser ces scènes nécessite le travail de toute une équipe de cascadeurs, mais les choses peuvent parfois mal tourner. La société de production derrière "F9 : The Fast Saga" (sorti en 2021) vient de recevoir une amende équivalente à 1 million de dollars (environ 913 420 euros) en raison d'une grave blessure survenue lors de la production du film.

L'incident s'est produit lors du tournage à Leavesden, en Angleterre, en juillet 2019. Le responsable britannique de la santé et de la sécurité a porté plainte contre la société de production du film, FF9 Pictures, selon BBC News. Le cascadeur Joe Watts a subi une fracture du crâne et des lésions cérébrales après avoir fait une chute de 8 mètres de haut, sur du béton.

La ligne de cascade de Watt s'est détachée dans une scène où un autre artiste l'a jeté d'un balcon, et il a ensuite raté le tapis de crash. La cascade s’était pourtant bien déroulée lors de la première prise mais lors de la seconde, la ligne s'est brutalement décrochée. Le procès a révélé que personne n'avait vérifié le câble entre les différentes tentatives.

Fast and Furious toujours pas à bout de souffle ?

L'accusation a déclaré qu'il n'existait "aucun système permettant de vérifier que le lien avait été correctement engagé et serré". En outre, il a été affirmé que la production "n'avait pas prolongé le tapis de protection nécessaire pour atténuer les conséquences d'une chute involontaire suite à des modifications apportées au décor et à la séquence de la cascade".

Le juge chargé de l'affaire a déclaré que Watts avait "de la chance d'être en vie". Fast and Furious 9 a engrangé 726 229 501 $ dans le monde, selon Box Office Mojo. Cela signifie que l'amende pour les blessures de Watts s'élève à environ 0,14 pour cent du montant brut total du film.

L’opus suivant, Fast X (sorti cette année), s'est terminé sur un cliffhanger avec notamment le retour promis de protagonistes importants des épisodes précédents. La suite n'a pas encore de titre officiel mais elle est censée sortir le 4 avril 2025. Il se pourrait même qu'il y ait que la franchise ne s’arrête (toujours) pas en si bon chemin.

