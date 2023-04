Fast X, dixième volet de la saga Fast and Furious, nous offre une deuxième bande-annonce riche en action. Outre les voitures rapides, ce que nous nous attendons tous à voir dans un film Fast and Furious, nous sommes nourris d'explosions épiques et de personnages faisant leur grand retour.

Parmi les revenants dans cette nouvelle bande-annonce, citons Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena et Scott Eastwood. Mais il y aura aussi de nouvelles têtes dans Fast X avec Brie Larson, Alan Richtson, Daniela Melchior, et Rita Moreno dans le rôle de la mère de Dom et Mia.

Il est évidemment impossible de ne pas mentionner le nombre impressionnant d'explosions dans cette bande annonce, dont une gigantesque qui fait voler en éclats la moitié du Vatican. On voit également des muscle cars d'époque, des machines modernes performantes venues d'Europe et d'Asie et, bien sûr, beaucoup de Dodge.

Et l'histoire du film ? En bref, Dominic Toretto (Vin Diesel) est poursuivi par Dante (Jason Momoa), qui cherche à détruire sa famille "petit à petit". Pourquoi ? Parce que Dante est le fils d'Hernan Reyes, le méchant de Fast Five mort aux mains de la bande de Toretto. Dante a été témoin de tout cela et a passé les 12 dernières années de sa vie à élaborer un plan pour se venger.

De Los Angeles aux catacombes de Rome, du Brésil à Londres et du Portugal à l'Antarctique, Dom et sa famille sont donc menacés par le terrible Dante, prêt à leur faire vivre l'enfer. Le dixième volet de la franchise est réalisé par Louis Leterrier, tandis que l'ancien réalisateur Justin Lin fait partie des producteurs avec Neal H. Moritz, Vin Diesel, Jeff Kirschenbaum et Samantha Vincent.

La date de diffusion de Fast X a également été confirmée. Cette nouvelle bande-annonce nous apprend que "le début de la dernière course" aura lieu le 17 mai, ce qui laisse entendre qu'il reste (au moins) un film à tourner.