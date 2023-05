Fast X sort ce mercredi, en France, et est censé être l'avant-dernier film d'une franchise qui a débuté en 2001. Ce dixième opus a été écrit comme la moitié d'une finale en deux parties, la série devant se terminer après le onzième titre. Cependant, cela ne sera peut-être pas le cas, car Vin Diesel a fortement laissé entendre qu'il est possible que l'épilogue soit étiré pour inclure un troisième film.

La révélation a été faite à Rome lors de la première mondiale du dernier long-métrage de la saga. "Avant de faire ce film, le studio a demandé s'il pouvait s'agir d'un film en deux parties. Et après que le studio ait vu celui-ci, ils ont dit : 'Pourriez-vous faire de 'Fast X', le final, une trilogie ?'" Michelle Rodriguez a également a fait allusion à ce qui pourrait bel et bien arriver: « Normalement, c’est trois actes dans n'importe quelle histoire."

Pas de Fast XII sans The Rock ?

Pendant ce temps, le onzième film sera co-écrit par Christina Hodson (Bumblebee, Harley Quinn : Birds of Prey) et Oren Uziel (The Lost City). Louis Leterrier sera le réalisateur, lui qui a par exemple réalisé les deux premier Transporteur, L’incroyable Hulk ou encore trois épisodes de la série Lupin sur Netflix. Une extension de la franchise, qui a démarré il y a plus de vingt ans, pourrait dépendre du succès du prochain titre, qui aurait un budget massif de 340 millions de dollars, selon The Wrap.

Il sera intéressant de voir s'il y aura plus de retombées dans la même veine que Hobbs & Shaw. Le réalisateur David Leitch a déclaré en décembre 2022 qu'une suite dépendait de Dwayne Johnson car "The Rock" avait un emploi du temps bien chargé. Un potentiel Fast and Furious 12 pourrait mettre les retombées en veilleuse pour avoir un budget préparé pour une grande finale.