Ce n’est pas parce qu’une voiture n’est plus produite qu’elle devient instantanément indisponible. Les concessionnaires peuvent conserver les anciens modèles pendant des semaines, des mois ou parfois des années.

Acura a construit la dernière NSX (aussi appelée Honda NSX) en novembre 2022, mais la marque a pu en vendre cinq en 2023 grâce aux stocks restants chez les concessionnaires.

Acura a vendu trois NSX en janvier et une seule durant les mois de février et mars (une fois par mois). Mais pour le reste de l’année, la marque n’a pas exporté un seul exemplaire de la voiture de sport hybride.

Malgré tout, vos chances d’acquérir une nouvelle NSX ne sont pas de 0. Il en existe encore quelques-unes si vous êtes prêt à payer un supplément. Un concessionnaire en Floride vend une variante, de couleur orange, de la Type S pour 349 000 $ (soit environ 318 298 €). Cela représente une importante augmentation par rapport au prix de base initial de 169 500 $.

Des exemplaires sont également disponibles ailleurs en Ohio et en Californie mais vous devez contacter le revendeur pour connaître les prix. Il faudra donc la faire importer…

Un futur électrique ?

La NSX de deuxième génération a été mise en vente pour l’année 2017 avec un V6 biturbo de 3,5 litres et trois moteurs électriques développant une puissance totale de 573 chevaux. Les mises à jour pour la version 2019 comprenaient des barres stabilisatrices plus rigides et des révisions logicielles.

La Type S est arrivée pour 2022 et Acura a limité la production à seulement 350 unités, dont 300 destinées aux États-Unis, qui ont été vendues en 24 heures. Les mises à jour du groupe motopropulseur ont poussé la puissance du moteur à 600 ch, tandis que la transmission a obtenu des changements de vitesse plus rapides. Un ensemble léger, en option, a porté le prix total à 182 500 $ (environ 166 459 €), ajoutant des freins en carbone-céramique, un capot moteur en fibre de carbone et des garnitures intérieures en carbone mais aussi de l’Alcantara.

Il existe des rumeurs selon lesquelles la NSX de troisième génération serait un véhicule électrique. En août, la marque a montré quelques images du Performance Electric Vision Concept (voir ci-dessous) qui suggèrent l’apparition d’un tel véhicule. La carrosserie semble s'inspirer des voitures de course d'endurance avec des formes arquées pour les ailes et l'habitacle. Acura n’a évoqué aucune spécification du groupe motopropulseur, nous sommes donc condamnés à attendre jusqu’à ce que plus d’informations soient disponibles sur une éventuelle suite pour la NSX.

