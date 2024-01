Volkswagen a mis à jour la gamme "Golf" en début de semaine dernière, mais a délibérément laissé de côté le modèle haut de gamme. En prévision d’une sortie complète prévue pour mi-2024, la R apparaît dans les premières images officielles. Le véhicule compact sportif, à traction intégrale, porte une enveloppe bleue distinctive pour dissimuler le design que nous avons vu il y a quelques jours sur les versions inférieures.

Bien sûr, il y a quelques changements subtils sur cette variante R, mais il s’agit toujours d’une Golf. Le pare-chocs avant modifié est doté d'un capteur radar monté au centre que vous ne trouverez pas sur le modèle sortant. Globalement, l’avant et l’arrière de la voiture semblent plus travaillés d’après les photos que vous pouvons voir sur cette piste de neige autrichienne (à ZELL AM SEE) lors de la première présentation publique de la voiture.

La marque de Wolfsburg ne partage aucun détail sur la nouvelle version phare de la Golf mais l’écart de puissance entre la GTI et la R s'est réduit avec la sortie du lifting. Le modèle à traction avant gagne 20 ch pour un total de 261 ch. La variante R en dispose de 315 ch et n’oublions pas que nous, européens, avons obtenu une version R 333 plus puissante avec 328 ch, en 2023.

La famille Golf est encore nombreuse

D'un autre côté, la Golf R européenne est vendue uniquement avec la DSG alors que sa cousine américaine peut être achetée avec une boite manuelle. Mais cette dernière n’en a plus pour très longtemps car elle disparaitra dès 2025. En fait, la GTI sera également disponible uniquement en DSG.

Malgré tout, cela n’a pas empêché Johan Kristoffersson (voir ci-dessus), six fois champion du monde de rallycross (World RX), et Hans-Joachim Stuck (ancien pilote de voiture de Tourisme et de F1 dans les années 1970) de s’amuser au volant de cette Golf R restylée avant la présentation officielle du modèle, durant l’été d’après les informations de Reinhold Ivenz, directeur de Volkswagen R.

Pour rappel, Volkswagen a également vendu une GTI Clubsport (voir ci-dessus) axée sur la piste avec 296 ch et des versions breaks "Variant" et "Alltrack". Le constructeur automobile allemand continue de disposer d'une vaste gamme de Golf en Europe et dans d'autres régions du monde où il vend, entre autres, une berline de performance hybride rechargeable GTE et des versions diesel.