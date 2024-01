L'avenir de la Golf GTI manuelle s'est dessiné depuis que Volkswagen a présenté la GTI 380 en août dernier. Lors du lancement de l'édition spéciale, la firme allemande a déclaré que 2024 serait la dernière année pour la R avec une boîte de vitesses manuelle. Malgré les rumeurs affirmant que la pédale d'embrayage survivrait au lifting de mi-cycle, la triste vérité est que la boîte de vitesses manuelle n'existe plus.

S'adressant à Automotive News Europe lors du 2024 CES à Las Vegas, le responsable du développement de VW, Kai Grünitz, a expliqué pourquoi vous ne pourrez plus passer vos vitesses dans les prochaines Golf. La raison principale est liée aux réglementations en matière d'émissions. Même si la législation Euro 7 a été assouplie depuis la proposition initiale, le travail sur la mise à jour à mi-parcours de la voiture a commencé il y a plusieurs années, lorsque la norme EU7 était considérablement plus sévère.

Volkswagen Golf GTI 2025

33 Photos

"Lorsque nous avons commencé le développement, nous ne savions pas exactement quand les règles Euro 7 seraient publiées. À un moment donné, il faut commencer le développement. Sinon, vous ne respecterez pas le calendrier."

En outre, la Golf équipée de la boîte DSG a été beaucoup plus populaire au cours de la première moitié du cycle de vie du modèle de huitième génération. Même dans la version GTI, seuls 5 % des clients mondiaux ont opté pour la transmission à six vitesses, tandis que les 95 % restants ont choisi la boîte automatique à double embrayage. Le fait que la moitié des acheteurs de la GTI aux États-Unis aient opté pour la boîte manuelle l'année dernière n'a pas suffi à la sauver.

La boîte de vitesses manuelle à six rapports était également disponible en Europe sur les versions inférieures de la Golf, situées en dessous des modèles GTI et R performance. Il reste à voir si ce sera encore le cas avec la prochaine mise à jour qui sera bientôt lancée, après avoir été présentée en avant-première au CES 2024. La logique veut qu'en optant pour la DSG uniquement, les Golf GTI et R facelift auront un prix de départ plus élevé.