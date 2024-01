L’Acura NSX de première génération, connue en Europe sous le nom de Honda NSX, est désormais certifiée comme voiture de collection et on peut supposer que chaque exemplaire fonctionnel a trouvé sa place dans un joli garage climatisé. Ce n'est pourtant pas le cas de cette voiture, à en juger par la nouvelle vidéo WD Detailing. Cette dernière nous montre une NSX abandonnée dans une forêt au cours des deux dernières années (une véritable injure) mais qui a pourtant réussi à démarrer.

Deux ans dehors, ce n'est pas bon

Deux années, voilà qui pourrait ne pas sembler si long, mais avec les fluctuations de température qui surviennent au fil des saisons, la moisissure a largement eu le temps de se développer et les animaux des bois se sentent parfaitement chez eux.

Avant même que la voiture ne soit complètement chargée sur la remorque, lors de l'extraction, l'équipe remarque odeur nauséabonde qui provient de l'habitacle de la NSX et voit une souris apparaître sous la voiture et s'enfuir, ce qui n’est jamais bon signe.

Du nid de rongeurs aux splendeurs du passé

Il ne faut pas longtemps à WD Detailing pour découvrir un nid de souris géant dans la zone du coffre, derrière le moteur. L'équipe a déclaré que l'odeur était si forte que tout le monde devait porter des respirateurs pendant des heures. Sous les sièges de la NSX, ils ont trouvé de la moisissure et d'autres traces de souris et pendant que plusieurs personnes s’employaient à laver le compartiment moteur, un autre de ces rongeurs est apparu et s'est enfui de la voiture.

Mais les nids de souris et les moisissures ne font pas le poids face à une équipe professionnelle comme celle-ci. Le personnel élimine rapidement toute la crasse incrustée sur la peinture de la Honda et les résidus intérieurs gênants, en prenant le temps de retirer les sièges pour un nettoyage en profondeur. L'équipe polit également l'extérieur, redonnant vie à la peinture noire rayée et décolorée. C'est une transformation impressionnante et incroyablement satisfaisante à regarder.