Bien qu'il ne soit pas clair si un contrat final a été signé, Motorsport.com comprend que les négociations sont à un stade avancé et pourraient être conclues d'ici la fin de la semaine. Ferrari s'intéresse depuis longtemps au septuple Champion du monde, Lewis Hamilton. Cependant, les offres de Ferrari avaient déjà été rejetées puisque le Britannique estimait que Mercedes lui offrait une bien meilleure chance d'obtenir un huitième sacre mondial.

Toutefois, après deux saisons difficiles avec Mercedes, il semble que Ferrari soit sur le point de convaincre Hamilton qu'elle est la meilleure option pour décrocher une nouvelle étoile. L'année dernière, le natif de Stevenage a signé un contrat pluriannuel avec Mercedes pour les saisons 2024 et 2025. Mais il semble aujourd'hui que la deuxième saison n'était peut-être qu'une option.

Cela signifie que Hamilton disposerait d'une clause libératoire qui lui permettrait, s'il signait de quitter Mercedes et de rejoindre une autre écurie à partir de 2025. La Scuderia Ferrari ainsi que Mercedes n'ont pas souhaité faire de commentaires sur cette clause libératoire.

Vent de panique chez Mercedes ?

Si le transfert d'Hamilton est confirmé, ce sera un coup dur pour la firme à l'étoile, qui avait longuement négocié le contrat de son pilote afin de s'assurer ses services pour les prochaines saisons. S'exprimant juste après la conclusion de l'accord, Hamilton s'était efforcé de laisser entendre qu'il pensait que Mercedes avait tiré les leçons de ses difficiles saisons 2022/2023 et qu'elle pourrait avoir la chance de renouer avec le succès.

Interrogé par Motorsport.com lors du Grand Prix d'Abou Dhabi l'an dernier, il avait répondu qu'il n'avait jamais douté de pouvoir revenir aux avant-postes.

"Je suis convaincu que nous y parviendrons, nous sommes déjà passés par là et même si nous avons de plus en plus de nouvelles personnes, nous avons toujours de grandes valeurs, je vois que tout le monde est très concentré". Il avait ajouté : "Je pense que pour cette année [2023], ils pensaient que les fondamentaux étaient bons et qu'il suffisait d'y aller, mais ce n'est pas le cas. C'est pourquoi j'étais frustré en février, parce qu'ils n'avaient pas fait les changements que j'avais demandés."

On ne sait pas exactement ce qui aurait été le point de déclenchement d'un éventuel changement d'avis de Lewis Hamilton envers Mercedes, où l'on s'attendait à ce qu'il termine sa carrière en F1.

Les premières indications provenant de la soufflerie Mercedes ont montré que la nouvelle W15 avait fait un bon pas en avant, tandis que le constructeur allemand a récemment fait savoir que le patron de l'équipe, Toto Wolff, et le directeur technique, James Allison, avaient prolongé leurs contrats pour de nombreuses années.