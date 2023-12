La FIA a publié une déclaration en début de semaine indiquant que son département de conformité "examinait la question" d'une allégation selon laquelle des informations confidentielles avaient été transmises d'un employé de la FOM à un directeur d'équipe, sans toutefois nommer les Wolff.

Cependant, il s'agissait d'une référence claire au couple à la suite d'un article de magazine qui contenait l'allégation et suggérait que des patrons d'équipes rivales s'étaient plaints.

Par la suite, toutes les autres équipes de F1 ont publié des déclarations confirmant qu'elles n'avaient pas porté plainte. La FIA a ensuite publié une deuxième déclaration jeudi, expliquant qu'il n'y avait pas d'enquête en cours.

La patronne de la F1 Academy, Susie Wolff, a remis en question la réponse de l'instance dirigeante, notant que "ce qui s'est passé cette semaine n'est tout simplement pas suffisant". Toto Wolff a également déclaré que Mercedes était "en échange juridique actif avec la FIA".

Lors d'une conférence de presse organisée à l'occasion du gala de remise des prix de la FIA à Bakou, Hamilton a pris la défense des Wolff et a critiqué les actions de la FIA.

"La semaine a été difficile. Je pense que c'est une semaine décevante de voir que l'organe directeur de notre sport a cherché à remettre en question l'intégrité de l'une des plus incroyables dirigeantes que nous ayons jamais eue dans notre sport, Susie Wolff, sans poser de questions, sans preuves, et en disant simplement 'désolé' à la fin."

Hamilton a également souligné que le sport automobile dans son ensemble devait s'attaquer aux problèmes de diversité.

"Je pense qu'il s'agit d'un sport mondial. Et nous avons une opportunité incroyable et une responsabilité naturelle d'être des leaders du changement. Et lorsque nous nous rendons dans tous ces pays du monde, nous avons la responsabilité de nous assurer que nous poussons dans la bonne direction."

Hamilton a également fait l'éloge de Toto Wolff, qui a été son chef d'équipe pendant toute la décennie de son mandat chez Mercedes, alors que l'équipe cherche à revenir aux avant-postes de la F1 l'année prochaine.

"Toto est un leader extraordinaire. Je le connais depuis longtemps. Nous avons rejoint l'équipe en même temps. Cela a été un parcours intéressant pour nous deux de grandir avec l'équipe, de voir sa vision se développer et progresser au sein de la structure de l'équipe. Il n'a pas perdu une once de sa compétitivité, il est extrêmement compétitif."

"On le voit à la télévision, même lorsqu'il est assis à son petit bureau dans le garage. Il essaie de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie familiale, et je pense qu'il a fait du très bon travail dans ce domaine. Mais je pense qu'il faut continuer à pousser tout le monde, hier encore, nous avons parlé à l'équipe ensemble. C'est un leader très, très accessible, et je pense que les gens peuvent s'identifier à lui, à ses émotions, à sa compassion ou à son dynamisme."

"Il est très compréhensif. Je pense que cela n'a été facile pour personne dans l'équipe quand vous travaillez pour quelque chose, mais que cela ne se passe pas comme vous le voulez. Je pense qu'il y a eu beaucoup de leçons à tirer et je suis très fier de voir les progrès qu'il a faits en tant qu'individu et en tant qu'être humain."