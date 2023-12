La FIA a renoncé à mener une enquête très controversée sur un conflit d'intérêts potentiel impliquant Toto Wolff, patron de Mercedes Motorsport, et Susie Wolff, directrice générale de l'Académie de Formule 1.

Mardi soir, l'instance dirigeante a annoncé que son département de conformité examinait une allégation d'informations confidentielles entre un directeur d'équipe de F1 et un membre de la direction de la Formule 1. Cela fait suite à un communiqué de presse douteux selon lequel, lors d'une réunion entre les directeurs d'écurie, Toto Wolff aurait fait un commentaire basé sur des informations matérielles qui n'étaient accessibles qu'au personnel de la FOM, auxquelles son épouse Susie Wolff pourrait théoriquement avoir davantage accès étant donné son rôle à la tête de la série de courses exclusivement féminines.

Cette allégation a été dénoncée par Mercedes qui a suggéré que d'autres motifs étaient en jeu, affirmant que l'affaire était enracinée "dans un comportement intimidant et misogyne" et la F1, dont les relations avec la FIA, en particulier sous l'administration actuelle, sont tendues.

Puis, dans une démonstration coordonnée et presque sans précédent de l'unité du paddock, en particulier autour de Susie Wolff, les neuf autres équipes ont publié des déclarations quasi identiques qui se lisent comme suit :

"Nous pouvons confirmer que nous n'avons déposé aucune plainte auprès de la FIA concernant l'allégation de transmission d'informations de nature confidentielle entre un directeur d'équipe de F1 et un membre du personnel de la FOM. Nous sommes heureux et fiers de soutenir la F1 Academy et son directeur général en nous engageant à sponsoriser une équipe sous nos couleurs à partir de la saison prochaine".

Toutes les équipes ayant nié avoir déposé une plainte, la pression a été extrême sur la FIA pour qu'elle révèle précisément les raisons pour lesquelles elle avait décidé d'enquêter sur les Wolff.

Mais jeudi soir, un jour avant le gala de remise des prix de la FIA, l'instance dirigeante a révélé qu'elle était convaincue qu'il n'y avait pas eu de conflit d'intérêts et que l'affaire était donc classée.

Une déclaration a été faite : "À la suite d'un examen du Code de conduite de la F1 et de la Politique sur les conflits d'intérêts de la F1 de Formula One Management et de la confirmation que des mesures de protection appropriées sont en place pour atténuer tout conflit potentiel, la FIA est convaincue que le système de gestion de la conformité de la FOM est suffisamment solide pour empêcher toute divulgation non autorisée d'informations confidentielles."

"La FIA peut confirmer qu'il n'y a pas d'enquête en cours en termes d'éthique ou d'enquête disciplinaire impliquant un individu. En tant que régulateur, la FIA a le devoir de maintenir l'intégrité du sport automobile mondial. La FIA réaffirme son engagement en faveur de l'intégrité et de l'équité."