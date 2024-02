L'été dernier, Hamilton avait signé une prolongation de contrat de deux ans avec Mercedes pour les saisons 2024 et 2025. Toutefois, après une journée pleine de rebondissements et de rumeurs, Mercedes a annoncé le départ de son pilote. Dans la foulée, La Scuderia Ferrari a officialisé l'arrivée du septuple Champion du monde à Maranello, et ce, pour plusieurs années.

L'arrivée d'Hamilton signifie également que Carlos Sainz, l'actuel voisin de garage de Charles Leclerc, va devoir trouver un nouveau baquet en 2025. Quant à Leclerc, il s'est récemment engagé à long terme avec la Scuderia. La nouvelle met un terme à ce qui aura été un séjour de 11 ans pour Hamilton chez Mercedes, qui a rejoint Brackley en 2013 dans le cadre d'un transfert tout aussi spectaculaire en provenance de McLaren. C'est avec cette équipe qu'il avait fait ses débuts en 2007 et avait remporté son premier titre mondial l'année suivante.

Ce transfert s'est avéré un énorme succès, Mercedes devenant la force dominante à l'aube de l'ère des voitures hybrides en 2014. L'équipe a propulsé Hamilton vers six autres titres mondiaux en sept ans, ne s'inclinant qu'en 2016 face à son coéquipier, Nico Rosberg. Hamilton a remporté 82 de ses 103 victoires et 78 de ses 104 poles au sein de l'équipe, ce qui lui a permis de devenir le pilote le plus victorieux de tous les temps.

Le trône d'Hamilton a finalement été usurpé par Max Verstappen lors d'un affrontement controversé pour le titre en 2021, et par la suite, Mercedes a perdu sa première place au profit de Red Bull, Hamilton n'ayant remporté aucune victoire depuis l'entrée en vigueur des règlements de l'ère 2022. Âgé de 39 ans, Hamilton a désormais opté pour un changement de décor tardif et des retrouvailles avec le directeur de l'équipe Ferrari, Fred Vasseur, qui était son patron chez ART en GP2. Alors que Ferrari a réengagé Leclerc pour 2025 et au-delà, les négociations avec Sainz n'ont pas progressé aussi rapidement, la disponibilité d'Hamilton apparaissant désormais comme une belle opportunité.

Quel avenir pour Sainz et qui remplacera Hamilton chez Mercedes ?

Son arrivée va mettre un terme aux quatre années passées à Maranello par Sainz, qui a remporté ses deux premiers Grand Prix avec l'écurie. Le pilote de 29 ans a également décroché cinq poles et 16 autres podiums pour l'équipe, après des passages chez McLaren, Renault et Toro Rosso.

Le départ surprise d'Hamilton vers de nouveaux horizons laisse un vide dans la liste des pilotes Mercedes pour 2025 aux côtés de George Russell, alors que des pilotes comme Leclerc et Lando Norris de McLaren ont été prolongés par leurs équipes respectives. Outre un échange direct avec Sainz, Alex Albon (Williams) et Esteban Ocon (Alpine) pourraient faire partie des options que Mercedes étudiera dans les semaines et les mois à venir, mais après une telle journée, il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres surprises !