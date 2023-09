Entre deux Grands Prix, Lewis Hamilton et George Russell, les représentants de Mercedes en Formule 1, se sont amusés au volant de l'hypercar One, des berlines C 63 S E Performance et S 63 E Performance, ainsi que du coupé AMG GT récemment dévoilé. Si cette dernière était la seule à ne pas avoir une architecture PHEV, elle sera bientôt électrifiée.

LH44 versus GR63

Les talentueux pilotes britanniques ont pris part à une épreuve de slalom avec la One, une bête de 1049 ch, dont le moteur V6 1,6 litre est directement dérivé de la F1, équipée d'une boîte de vitesses manuelle automatisée à sept rapports.

Rappelons que la Mercedes-AMG One détient le titre de voiture de série la plus rapide sur le Nürburgring et qu'elle n'est produite qu'à 275 exemplaires. L'ancien coéquipier de Hamilton, Valtteri Bottas, a pris livraison de sa voiture il y a quelques mois.

Mercedes-AMG One (2022)

44 Photos

Lors de l'épreuve de drift qui a suivi, le septuple champion de F1 a pris le volant du nouveau coupé AMG GT à transmission intégrale, tandis que Russell a brûlé ses gommes au volant de la C 63 quatre cylindres. Ce n'est pas la première fois que l'on voit Hamilton au volant de la AMG GT 2024, puisqu'il a récemment figuré dans une vidéo promotionnelle pour le modèle de la marque à l'étoile. On voit ensuite le pilote de 38 ans gagner l'opportunité de conduire la S 63 électrifiée après avoir gagné une partie de pierre, feuille, ciseaux.

La vidéo a été tournée sur le circuit d'essai Mercedes-Benz d'Immendingen, dans le Bade-Wurtemberg. Le constructeur allemand possède un complexe d'essai et un centre technologique s'étalant sur 520 hectares, avec 30 pistes d'essai différentes et une longueur totale de parcours, comprenant l'asphalte et le gravier, de 68 kilomètres.

De sublimes modèles ont été mis en valeur dans la vidéo de Mercedes, mais lequel choisiriez-vous pour affronter Lewis Hamilton et George Russell ? N'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires !