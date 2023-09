La Toyota Supra devient super exclusive. Le constructeur japonaise présente la GT4 100 Edition, soit une édition spéciale et très limitée de la variante dédiée à la piste. En fait, seuls trois exemplaires seront construits : un pour l'Europe, un autre l'Amérique du Nord et un petit dernier pout l'Asie afin de célébrer la livraison de la 100e GR Supra GT4. Une version "de série" baptisée "GT4 100th Edition Tribute" arrivera, également, d'ici la fin de l'année.

En attendant, cette édition 100 est uniquement disponible dans la couleur Orange Plasma, qui distinguera également l'édition Tribute. Cependant cette Toyota Supra n'est pas homologuée GT4 et est uniquement destinée pour les circuits, même si elle est basée sur la GR Supra GT4 EVO de 450 ch.

La recette de Toyota pour s'amuser sur les pistes

Par rapport à la version de course, l'édition 100 présente une série de détails qui lui sont propres, tels que la prise d'air plus grande sur le capot et de nouveaux appendices aérodynamiques avant pour améliorer l'appui. De plus, on retrouve un nouveau système d'échappement, sans silencieux, qui donne encore plus de voix au six cylindres 3.0.

Parmi les spécificités de la voiture, on découvre des rétroviseurs en fibre de carbone, les phares d'endurance à LED et le siège passager (qui est évidemment absent dans la variante de course). Chaque exemplaire comporte le logo "100 Edition" sur les deux sièges et un autre inscrit sur le tableau de bord.

Le prix ne conviendra pas non plus à tout le monde : 220 000 euros, sans tenir compte des taxes et des frais de livraison. Un chiffre important donc pour une GR Supra qui, depuis son lancement en 2020, est l'une des GT4 les plus abouties. Il faut dire que le CV de la sportive japonaise parle de lui-même avec 300 courses à son actif, dont 43 victoires de classe et 125 podiums.