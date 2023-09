Quelques semaines après le Goodwood Festival of Speed, le Goodwood Revival continue de remettre en lumière certaines des plus belles voitures de collection de l'histoire à travers de véritables courses. Et quoi de mieux pour les passionnés que de voir ces vieilles autos s'affronter en piste ?

En tout cas l'édition 2023 ne sera pas oubliée de sitôt puisqu'une Ferrari 250 GTO , appartenant à l'homme d'affaires brésilien Carlos Monteverde, est subitement partie en tête-à-queue après que le dessous de la voiture ait explosé , laissant s'échapper des flammes. Mais après cette jolie figure de style, tout en contrôle, l'ancien pilote de Formule 1 Karun Chandhok (ex HRT) a pu s'extraire de la voiture après l'avoir parqué sur le côté.

Heureusement, l'indien s'en sort qu'avec une bottine légèrement fondue et les flammes de la Ferrari ont disparu aussi vit qu'elles étaient apparues.

Une icône de l'automobile

La 250 GTO est, sans l'ombre d'un doute, l'une des Ferrari (et des voitures de sport) les plus populaires de tous les temps. Conçue pour les courses de Grand Tourisme, les victoires seront nombreuses pour l'italienne qui compte à son palmarès des succès aux 24 heures du Mans , aux 9 heures de Kyalami, à Daytona ou encore à Montlhéry pour ne citer qu'eux.

Seuls 36 exemplaires ont été produits au début des années 1960 ce qui rend cette Ferrari encore plus prestigieuse de nos jours. Avec ses 880 kg seulement, la GTO était propulsée par un moteur V12 de 3.0 litres développant 300 ch et 294 Nm. Sa boîte manuelle compte cinq rapports et le 0 à 100 km/h était abattu en moins de six secondes, pour une vitesse maximale de 283 km.

La Ferrari 250 GTO aurait pu détenir le record de la voiture la plus cher de l'histoire puisqu'un exemplaire a été vendu pour 70 millions d'euros mais 2018, mais ce prix a été pulvérisé par une Mercedes 300 SLR Coupé (voir ci -dessus), adjugée pour 135 millions d'euros en 2022.