Dans quelle mesure y a-t-il eu des échanges technologiques dans le secteur automobile entre la RFA et la RDA ? La Wartburg 1.3 et la Trabant 1.1 équipées de moteurs Volkswagen sont bien connues, tout comme le développement du Wankel sous licence NSU dans les années 1960. Mais connaissez-vous la Trabant X03 ? Peut-être sous une autre forme...

Lorsqu'il a été annoncé que le prototype Volkswagen EA 276 serait présenté au Salon de Brême début février 2024, des voix se sont élevées : ne s'agirait-il pas en réalité de la Trabant P 603 dont le développement avait été brutalement interrompu en 1968 ? Après quelques recherches, la légende de la Trabant comme véritable ancêtre de la Golf a été démentie.

L'idée de sauver la Trabant

Près de 8 milliards de marks pour la production en série, l'entêtement politique (la demande pour la P 601 était suffisante), d'énormes problèmes liés au moteur Wankel et le problème des fournisseurs ont mis fin au projet P 603.

Les fabricants de Trabant ont tenté à plusieurs reprises de moderniser leur produit, finalement de manière de plus en plus modeste, afin d'obtenir au moins l'approbation du Politburo. C'est ce que l'on peut lire dans l'ouvrage de référence "Plaste, Blech und Planwirtschaft" (Plastique, tôle et économie planifiée) sur l'histoire de l'industrie automobile de la RDA, écrit par Peter Kirchberg, récemment décédé.

La P 603 n'existe plus, mais on peut la découvrir virtuellement au musée August Horch de Zwickau

Finalement, la Trabant a été équipée d'un coûteux moteur quatre temps Volkswagen (EA 111/BM 820), pour lequel la voiture a dû être massivement redessinée. Seulement, cela ne s'est pas vu sur la Trabant 1.1, qui n'a été commercialisée qu'en 1990, après le tournant politique. Seuls 38 256 exemplaires ont été produits jusqu'en avril 1991.

L'arrivée de la X03

Ce que peu de gens savent, c'est que Volkswagen avait des projets bien plus ambitieux dans le cadre de sa coopération avec la RDA. Dans le remarquable musée August Horch de Zwickau, on peut voir une photo d'un projet de petite voiture carrée appelée X03 (voir ci-dessus). Ce véhicule a fait l'objet d'un article dans le magazine KFT après "le Tournant", sa date de lancement était fixée pour 1995.

Jens Conrad nous en dit plus sur son site web :

"Volkswagen a alors élaboré une proposition qui a été présentée sous le titre provisoire de "X03". Elle devait être dérivée de la troisième génération de la VW Polo (A03), alors en cours de développement. La proposition comprenait des variantes bicorps à 3 et 5 portes, ainsi qu'un modèle tricorps et un break."

"En raison des événements politiques en Allemagne à l'automne 1989, Volkswagen a mis fin au projet à la fin de l'année. Au lieu de cela, un contrat a été conclu pour la création d'une société à responsabilité limitée commune, sur la base duquel la première VW Polo est sortie de la chaîne de production de l'usine de Zwickau en mai 1990, sous le nom de CKD. Un peu moins d'un an plus tard, la production de la Trabant s'arrêtait."

Eberhard Kittler, historien de Volkswagen, fournit de plus amples informations dans son livre "Trabi Love". Selon lui, la X03 était à l'origine une étude de monospace de Giorgetto Giugiaro, envisagée par Volkswagen pour une production en série. Fin 1988, le directeur du groupe Volkswagen, Carl H. Hahn, aurait présenté au ministre du commerce extérieur de la RDA, Gerhard Beil, un projet de modèle à trois portes avec un logo Sachsenring et l'emblème 1.1.

"L'étude semblait fonctionnelle et intemporelle, elle aurait donc pu rester longtemps au programme des partenaires est-allemands", explique Kittler. Cependant, elle aurait été difficile à produire en raison des grandes surfaces vitrées.

En février 1989, l'étude d'environ 3,80 mètres de long est arrivée à Berlin-Est pour la première fois. À plusieurs reprises, le véhicule a été transporté dans le plus grand secret à Wolfsburg à bord d'un camion pour être retravaillé. Selon Kittler, il avait été convenu que la voiture serait exclusivement distribuée dans le bloc de l'Est.

La voiture aurait pu être construite à 112 000 exemplaires par an, pour un coût de développement de 600 millions de marks. Mais les événements de 1989/90 ont mis fin au projet de manière abrupte, et les milliards avaient déjà été investis dans le projet de moteur Volkswagen (un autre livre d'Eberhard Kittler sur les liens entre Volkswagen et la RDA sera publié à la fin du mois de février 2024).

Trabant X03 Seat Ibiza II (1993-2002)

Si l'on examine de plus près la Trabant X03 et ses dérivés prévus, le break et la berline, il semble que les projets aient été réalisés. Pas en RDA, mais en Espagne. Giugiaro avait déjà pu réaliser son projet pour la Volkswagen Golf II sous la forme de la Seat Ibiza I. La deuxième génération de l'Ibiza a été entièrement réalisée sous la direction de Volkswgane sur la plateforme de la Polo de troisième génération. Tout comme la X03, en théorie.

Si l'on compare l'Ibiza II et la X03, la Seat semble certes plus ronde, mais les passages de roues arrière évasés et les grandes surfaces vitrées ont été conservés. Giugiaro a manifestement adapté son projet à l'esprit des années 1990, l'Ibiza de deuxième génération a été lancée sur le marché en 1993. Et ce n'est pas tout : une bicorps et un break sous le nom de Cordoba vinrent s'y ajouter. Plus tard, ces deux modèles furent également commercialisés sous les noms de Volkswagen Polo Classic et Polo Variant.