En 2023, quelque 63 ans après sa première "sortie" officielle et environ une décennie après la fin de sa carrière, le moteur Wankel revient. Il ne le fera pas en tant que groupe motopropulseur à proprement parler, mais plutôt en tant que générateur d'énergie embarqué pour la version à autonomie étendue du SUV électrique MX-30.

Les modèles abordés dans ce sujet représentent seulement quatre constructeurs, et la raison est simple : bien que d'innombrables marques se soient penchées sur le Wankel, seuls NSU, Audi, Citroën et Mazda sont parvenus à proposer des modèles de série avec ces motorisations. Néanmoins, plusieurs problèmes, dont la crise pétrolière de 1973, ont eu raison du Wankel.

NSU Spider Wankel

Tout a commencé en 1964, lorsque NSU a lancé la Wankel Spider, la première voiture de série équipée d'un moteur à piston rotatif. 2 375 unités ont été construites en 1967. Un moteur mono-rotor de 50 ch est monté à l'arrière.

À cette époque, NSU est à l'avant-garde de cette technologie, inventée et brevetée par l'ingénieur Felix Wankel au cours de la décennie précédente. La firme de Neckarsulm est la première à mettre ce moteur sous le capot d'une voiture de série. La Spider Wankel connaît le succès en sport automobile et remporte même des compétitions en rallye et en course de côte de l'autre côté du Rhin.

NSU Ro 80

La NSU Ro 80 est probablement la plus célèbre de toutes les voitures équipées d'un Wankel. Son design moderne est immédiatement devenu une référence, et elle a été la première voiture allemande à être élue "Voiture de l'Année" en Europe. Sous le capot se trouve un moteur birotor de 115 ch.

Bien que vénérée par beaucoup, la Ro 80 n'était pas vraiment très fiable et son prix très élevé pour l'époque ne lui permettait pas de rivaliser avec ses concurrentes directes, moins chères et plus fiables. En outre, la consommation pouvait atteindre 15 à 20 litres aux 100 km. Malgré cela, 37 406 véhicules ont été construits jusqu'en 1977.

Mazda Cosmo Sport 110 S

Mazda a acquis la licence Wankel en 1961 : les Japonais seront les seuls à franchir le cap des deux millions de voitures dotées d'un moteur Wankel produites, jusqu'en 2012, date à laquelle la RX-8, la dernière Mazda proposée exclusivement avec un moteur Wankel, a cessé d'être produite. Des pièces continuent toutefois d'être produites au sein de l'usine d'Hiroshima.

Bien que Mazda n'ait pas été le premier constructeur à lancer le moteur Wankel, la présentation de la Cosmo Sport 110 S en mai 1967 a fait sensation. Il n'a fallu que six ans aux Japonais pour mettre sur le marché une voiture équipée d'un bloc Wankel à deux rotors (110 puis 128 ch). Cependant, seuls 1 176 exemplaires ont été construits à la main pour le marché japonais jusqu'en 1972. Aujourd'hui, une Cosmo d'origine vaut environ 100 000 euros.

Mercedes C 111

C'est probablement la voiture dotée d'un bloc Wankel la plus célèbre après la NSU Ro 80 et la Mazda RX-7, surtout si l'on considère qu'il s'agit d'un prototype. Il s'agit de la Mercedes C 111. Sans forcément avoir influencé le style des Mercedes à cette époque, ce prototype aura surtout séduit les enfants grâce à ses nombreux modèles réduits disponibles en magasin de jouets.

Après 15 ans et un investissement d'environ 100 millions de deutschemarks, entre 1961 et 1976, Daimler-Benz travaille sur le moteur à piston rotatif et prépare plusieurs versions du concept en 1969 et 1970, avec un moteur rotatif à trois puis quatre rotors (C 111-II) et un design plus développé.

Cette version a suscité un engouement encore plus grand chez les amateurs de voitures de sport, mais sa production en série, objet de discussions longues et controversées au sein de l'entreprise, n'a jamais vu le jour.

Chevrolet Corvette XP-895 "Aerovette"

Une Corvette avec un moteur rotatif ? Il y en a eu aussi. Il s'agit de l'"Aerovette", autrefois appelée plus simplement XP-895. General Motors avait dépensé beaucoup d'argent pour ce modèle : 50 millions de dollars, soit plus de 300 millions d'euros au taux de change actuel.

Vers 1974, la Chevrolet Vega équipée d'un moteur Wankel à deux rotors devait être lancée, la première d'une série de voitures équipées de ce moteur, mais là encore, la crise pétrolière de 1973 a mis un terme brutal au projet Wankel chez General Motors.

Mazda RX-7

La Mazda RX-7 a permis au moteur Wankel de faire son retour au début de l'été 1978, avec près d'un demi-million d'unités vendues (474 565 pour être précis) pour la seule première génération. Cela en fait le véhicule le plus vendu de tous les temps avec un moteur Wankel.

Cette voiture de sport était littéralement conçue autour de ce moteur. Grâce à un prix plus bas, la première RX-7 se vend mieux aux États-Unis que la Porsche 924.

Au départ, sa puissance de 105 ch est suffisante pour offrir de véritables performances de voiture de sport. À partir de 1981, elle passe à 115 ch et dépasse les 200 km/h en accélérant de 0 à 100 km/h en 8,9 secondes. Felix Wankel lui-même reçoit en cadeau l'une des premières Mazda RX-7.

Mazda 787B

L'apogée du Wankel chez Mazda a eu lieu en 1991 aux 24 Heures du Mans. La 787B, qui développe environ 700 ch, est la première et restera la seule voiture dotée d'un Wankel à triompher dans cette course légendaire, ainsi que la seule voiture japonaise avant les succès de Toyota.

Le son de cette 787B ? Un mix entre celui d'une scie circulaire et d'un avion de chasse. L'année suivante, un changement dans le règlement a empêché l'utilisation de ce moteur, bien que, contrairement à ce que tout le monde pensait à cette époque, ce changement ne visait pas explicitement à entraver la technologie Wankel.

Mazda RX-8

En 2012, après près de deux millions de moteurs écoulés, l'ère du Wankel chez Mazda a pris fin : le dernier Wankel chez Mazda a équipé la RX-8. Les clients peuvent choisir entre une version de 192 ou de 231 ch.

Mazda retire la RX-8 du marché au début de l'année 2011, compte tenu du fait que le dernier restylage ne rencontre pas le succès escompté, sans compter que la norme Euro 5 arrivait à grands pas. 192 094 RX-8 sont sorties des usines tout de même.

Mazda MX-30 R-EV

Mazda annonce le lancement de la MX-30 avec moteur Wankel comme prolongateur de gamme pour 2023. Mazda déclare que "la MX-30 R-EV est la deuxième variante de la Mazda MX-30 EV. C'est un concept unique d'hybride rechargeable qui combine les avantages de la conduite électrique avec la longue autonomie des véhicules à moteur thermique."

La Mazda MX-30 R-EV est toujours alimentée exclusivement par un moteur électrique, mais elle peut augmenter considérablement son autonomie, si nécessaire, en utilisant comme générateur un moteur à piston rotatif compact.