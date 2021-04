L'histoire que nous allons vous raconter est celle de Marvin Sanchez. Absolument fan des voitures des années 80-90 et amoureux du Suzuki Samurai, il décida d'acheter il y a quelques années le petit tout-terrain japonais pour un projet particulier.

Non satisfait de ses prestations d'usine et pour le rendre plus excitant, il le transforma à sa manière. Cela lui a pris du temps, mais le résultat en valait la peine. Le Suzuki Samurai de Marvin est unique au monde. Sa carrosserie est "presque" d'origine, puisque Marvin a simplement modifié la calandre pour lui donner l'air plus méchant, des jantes et des passages de roues de plus larges.

Le plus incroyable se trouve sous la carrosserie. Le moteur d'origine n'est pas resté en place plus longtemps, il a vite été remplacé par un moteur plus puissant. Le moteur 1.3 L du Suzuki Samurai a cédé sa place à un moteur rotatif (13B), que Marvin Sanchez est allé chercher dans une Mazda RX-7. La greffe du nouveau moteur s'accompagne d'un turbo sur-mesure, d'une transmission (tirée de la RX-7), d'un différentiel arrière (d'origine Ford) et d'un circuit de refroidissement créé de toutes pièces (la liste des modifications est plus longue).

"C'est un plaisir que de posséder et de conduire le Samurai. Je prévois de le garder aussi longtemps que je serai en vie ! Dans un proche avenir, je prévois de continuer à construire des pièces uniques et de créer une entreprise où je peux offrir des projets uniques au public.", a déclaré Marvin Sanchez.

La suspension a également été changée, d'ailleurs, comme vous pouvez le voir dans les photos, le Suzuki Samurai est plus proche du sol que le modèle de série. Vous remarquerez aussi l'installation d'une ligne d'échappement avec ses canules visibles sur les côtés.

Vous êtes surement en train de vous demander quelle est la puissance exacte développée par cette merveilleuse réalisation. Eh bien, forcément, beaucoup plus qu'un modèle de base. Grâce à ce travail, la puissance est passée de 69 ch à plus de 450 ch ! D'accord, cela peut ne pas sembler énorme pour certains d'entre vous, mais il faut garder en tête que ce Samurai ne pèse même pas 1000 kg (aux alentours de 800 kg) ! Ajoutez à cela un tout petit empattement (moins de 2 m), et vous obtiendrez une voiture vraiment amusante... et effrayante ?