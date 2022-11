Le moteur rotatif de Mazda est de retour. Le légendaire Wankel reviendra sous le capot d'un modèle du constructeur japonais 10 ans après l'adieu de la RX-8, la dernière Mazda équipée de ce type de moteur.

Le rotatif, cependant, ne sera plus le protagoniste absolu comme par le passé. Le 13 janvier au Salon de l'auto de Bruxelles, le Wankel fera ses débuts pour prolonger l'autonomie du MX-30 R-EV.

Un support pour l'électrique

Mazda n'a pas communiqué beaucoup de détails officiels sur cette nouvelle déclinaison de son crossover. En pratique, le moteur à combustion interne interviendra à vitesse constante pour recharger la batterie et ainsi augmenter l'autonomie.

Le principe devrait être similaire au système e-Power qui a récemment fait ses débuts sur le Nissan Qashqai. Ici aussi, le moteur à combustion interne envoie de l'énergie à la batterie et au moteur électrique sans toutefois être directement relié aux roues comme c'est le cas dans toutes les voitures normales ou hybrides.

Mazda MX-30 Model Year 2022

Fondamentalement, en cas d'accélération, le moteur électrique reçoit de l'énergie de la batterie et du moteur thermique, tandis qu'à faible vitesse (si la batterie est suffisamment chargée), le moteur thermique s'arrête.

Puissance et autonomie améliorées

Bien entendu, la présence d'un moteur supplémentaire entraîne une augmentation significative du poids, mais il n'est pas certain que Mazda ait augmenté la puissance globale du groupe motopropulseur. Pour rappel, la MX-30 électrique délivre 145 ch et 271 Nm de couple, avec une accélération de 0 à 100 km/h en 9,7 secondes et une vitesse maximale limitée à 140 km/h.

Le véritable talon d'Achille du crossover est l'autonomie, la petite batterie de 35,5 kWh permet de parcourir environ 200 km en cycle WLTP (160 km en cycle EPA, plus strict). Selon toute vraisemblance, l'ajout du moteur rotatif améliorera ces chiffres, rendant la Mazda encore plus attrayante sur le marché.

Il reste à savoir si cette solution sera uniquement réservée au MX-30 ou si elle sera étendue à d'autres modèles de la gamme à l'avenir. Peut-être que d'autres informations sur les prochains projets du constructeur japonais seront révélées à Bruxelles.