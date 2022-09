Après une brève absence, le Nissan X-Trail revient en Europe : voici la quatrième génération du SUV à cinq ou sept places qui a déjà fait ses débuts sur le marché américain.

Pour la première fois, le X-Trail n'est proposé qu'en version électrifiée, avec le système hybride de série e-Power de 204 ch qui fonctionne comme un prolongateur d'autonomie, c'est-à-dire avec uniquement la traction électrique sur les roues et un moteur à essence alimentant le moteur électrique ou la batterie.

La gamme du nouveau Nissan X-Trail est complétée par la version à transmission intégrale avec la technologie e-4orce qui ajoute un moteur électrique à l'essieu arrière et atteint 213 ch de puissance maximale.

Comme un goût de Qashqai

Tout en arborant un style entièrement nouveau par rapport à la génération précédente, le nouveau Nissan X-Trail continue de suivre l'évolution formelle de son petit frère le Qashqai, basé entre autres sur la même plateforme CMF-C de l'Alliance Renault Nissan, mais avec des éléments de design qui lui confèrent plus de robustesse, à commencer par les très gros passages de roue. Il paraît également plus grand.

Cela n'enlève rien à la recherche aérodynamique menée par le constructeur nippon qui commence par les déflecteurs de roue en 3D, la calandre active qui régule les flux d'air et va jusqu'au soubassement profilé et au design du pilier avant et de toute la partie avant.

Plus d'espace et plus pratique

L'intérieur vise également à combiner design et praticité, en mettant l'accent sur la qualité des matériaux des interrupteurs et des commandes, notamment un grand compartiment de rangement entre les deux sièges avant et le sélecteur de vitesse qui remplace le levier classique. Vous trouverez un chargeur sans fil de 15W pour votre smartphone.

La deuxième rangée de sièges, qui se rabat en 60:40, avec des commandes de climatisation dédiées et des prises USB A et C, peut coulisser vers l'avant pour augmenter le volume du coffre ou améliorer l'accès à la troisième rangée dans la version 7 places.

La troisième rangée est conçue pour accueillir des passagers mesurant jusqu'à 1,60 m et peut être accessible en rabattant la banquette de la deuxième rangée. Le coffre a une capacité de chargement de 585 litres, soit 20 litres de plus que la génération précédente, et offre des panneaux mobiles permettant de créer jusqu'à 16 configurations de chargement différentes. Le hayon électrique peut également être actionné sans les mains.

e-Power, l'électrique qui roule à l'essence

Le système de propulsion du nouveau X-Trail est l'e-Power breveté par Nissan, déjà utilisé dans le Note japonais et le Qashqai qui arrivera bientôt au Japon. Cela consiste en un moteur électrique de 204 ch et 330 Nm qui entraîne les roues avant dans toutes les conditions de conduite, comme une voiture électrique.

En outre, l'e-Power est équipée d'un moteur turbo à essence de 1,5 litre à trois cylindres et à taux de compression variable, qui a pour seule tâche de fournir de l'énergie électrique à l'entraînement, à la batterie ou aux deux via une unité de commande.

Ce système hybride de série garantit non seulement une vitesse de pointe de 170 km/h et un temps d'accélération de 0 à 100 km/h de 8 secondes, mais promet également une faible consommation de carburant et des émissions de 5,8-5,9 l/100 km et 131-134 g/km de CO2. À cela s'ajoute le système Linear Tune qui adapte le régime du moteur à combustion à la vitesse du X-Trail pour augmenter le confort acoustique à bord.

4 roues motrices et e-Pedal

La technologie de transmission intégrale e-4orce, qui a encore évolué, comprend un deuxième moteur électrique à l'arrière de 128 ch, comme le moteur avant, contrôlé par une unité de commande qui régule la force motrice et l'action de freinage sur les différentes roues.

Le Nissan X-Trail e-Power avec système 4 roues motrices e-4orce développe une puissance globale de 213 ch, avec un couple de 330 Nm aux roues avant et 195 Nm à l'arrière, pour une vitesse de pointe de 180 km/h et un temps réduit de 0 à 100 km/h de 7 secondes.

Le nouveau X-Trail 5 places est disponible soit en version 2 roues motrices avant, soit en version 4 roues motrices e-4orce, tandis que la version 7 places n'est disponible qu'en version 4 roues motrices e-4orce.

Pour la première fois, le Nissan X-Trail, grâce au système hybride de série e-Power, est équipé de l'e-Pedal Step, la technologie qui permet d'accélérer et de décélérer en utilisant uniquement la pédale d'accélérateur.

Activé par un bouton sur la console centrale, l'e-Pedal Step est particulièrement utile dans les conditions de circulation intense.

L'utilisation de la plateforme CMF-C a permis d'obtenir une carrosserie plus légère et plus robuste, avec un hayon en matériaux composites et de l'aluminium utilisé pour les portes, les ailes avant et le capot.

La suspension comprend un système MacPherson à l'avant et un système multibras avancé à l'arrière, avec une direction assistée améliorée pour une meilleure précision de la direction.

Le plein de technologies

Les caractéristiques du nouveau Nissan X-Trail comprennent un système d'infodivertissement avancé avec NissanConnect et In-Car WiFi pour connecter jusqu'à sept appareils, un écran central de 12,3 pouces, un grand affichage tête haute de 10,8 pouces et des services en ligne tels que des cartes en 3D et des mises à jour Over The Air. La compatibilité avec Android Auto et Apple CarPlay est également assurée, cette dernière avec une connexion sans fil.

Les systèmes de sécurité et les aides à la conduite du Nissan X-Trail comprennent le Pro PILOT Assist avec Navi-link, qui ajuste l'accélération et le freinage sur une seule voie de l'autoroute, mais s'adapte également aux limites de vitesse des panneaux de signalisation et de l'itinéraire. Autre nouveauté : l'airbag central entre les deux passagers avant.

À cela s'ajoutent le système qui empêche le changement de voie en présence d'un autre véhicule dans l'angle mort, le faisceau des phares qui s'adapte en fonction de l'état de la route et de la présence d'autres véhicules, et la détection des objets en mouvement pour éviter les accidents en marche arrière.

Les prix du Nissan X-Trail en France

Le nouveau Nissan X-Trail est d'ores et déjà disponible à la commande, dès ce 6 septembre 2022, pour des premières livraisons dès octobre.