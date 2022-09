Le Paramount Group est une société militaire basée en Afrique du Sud. L'entreprise vante son camion blindé Marauder comme étant le "véhicule le plus imparable du monde" dans l'émission Top Gear de la BBC. Pour soutenir cette affirmation audacieuse, il existe maintenant une version Mark 2 avec encore plus de capacités.

Le principal changement pour le Marauder Mark 2 par rapport à la version originale est que tous ces véhicules reposent désormais sur une coque universelle. Grâce aux modules de tableau de bord interchangeables, un client peut faire passer la position de conduite de gauche à droite (ou vice versa) en deux heures environ. Les opérateurs peuvent ainsi adapter le véhicule à différents marchés, même sa livraison.

Les véhicules militaires de ce type sont construits pour une tâche bien précise, pas pour leur apparence. Le Marauder est grand et carré. Les fenêtres sont petites et des roues de secours se fixent de chaque côté de la carrosserie.

Le Marauder peut accueillir un conducteur, un copilote et jusqu'à neuf personnes. La monocoque du véhicule offre une protection contre l'explosion de 8 kilogrammes de TNT sous le véhicule. Le côté peut résister aux tirs d'une arme à feu utilisant une cartouche perforante de l'OTAN 7,62x51 mm. À l'intérieur, des sièges anti-souffle offrent une protection supplémentaire.

La vidéo de Paramount indique seulement que le Marauder Mark 2 utilise un moteur turbodiesel à six cylindres, sans offrir de détails supplémentaires. Le véhicule peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 110 km/h, et son autonomie totale est de 700 kilomètres.

Le Marauder est capable de transporter une charge utile de 4 500 kg. Il est suffisamment léger pour être transporté depuis un avion cargo C-130 ou un hélicoptère de transport Chinook.

Paramount propose le Marauder avec des équipements à usages multiples. En plus d'être un simple véhicule blindé de transport de troupes, il existe des configurations d'ambulance, de véhicule blindé, de soutien d'infanterie et de véhicule de commandement. Les clients actuels comprennent les gouvernements de Azerbaïdjan, Kazakhstan, République du Congo, Gabon, Malawi, Ghana, Nigeria, Mozambique et Singapour.