La nécessité d'évoluer vers une mobilité électrifiée et généralement plus "verte" ne se limite pas à l'industrie automobile. Les armées aussi sont à la recherche de solutions efficaces pour l'avenir. C'est pourquoi l'armée américaine a signé un contrat de 87 millions de dollars avec la société Cummins, basée dans l'Indiana, pour achever le développement de l'Advanced Combat Engine (ACE).

Il s'agit d'un moteur diesel à cylindres opposés, modulaire et évolutif, qui peut également être électrifié si on le souhaite. L'objectif final est d'augmenter la densité de puissance de 50%, tout en améliorant la dissipation de la chaleur de 20% et en optimisant ainsi la consommation de carburant de 13% par rapport aux moteurs actuels.

Jusqu'à 1500 ch

Parmi les vertus du nouveau moteur ACE figure la possibilité de choisir entre différentes configurations : 3, 4 ou 6 cylindres, avec une puissance allant d'un minimum de 750 ch à un maximum de 1500 ch.

En outre, l'unité peut facilement être combinée avec des systèmes hybrides. Cela permet de contourner le problème de la possession de plusieurs groupes motopropulseurs, une charge logistique coûteuse qui peut être résolue en électrifiant les moteurs déjà utilisés.

Usages multiples

Le contrat a été récemment signé par l'OTA (Other Transaction Authority), l'organisme responsable de la recherche et du développement technologique pour le compte du ministère américain de la défense.

Le contrat s'étendra sur plusieurs années et l'objectif final est de créer une technologie modulaire avec un large potentiel d'application, de sorte qu'elle puisse être utilisée non seulement dans des véhicules de différents types, mais aussi dans des conditions très différentes et particulièrement extrêmes.

ACE dans les plans d'avenir de l'armée

"Nous sommes heureux de poursuivre notre important partenariat avec Cummins pour développer ACE", a déclaré Alfred Grein, directeur exécutif de la recherche et de l'intégration technologique pour l'armée américaine, "Ce que nous faisons en tant que Ground Vehicle Systems Center (GVSC) est entièrement axé sur le développement de nouvelles capacités".

Grein poursuit : "Ce projet est un élément clé de notre travail de recherche et développement et nous considérons ACE comme un support potentiel pour les véhicules traditionnels et hybrides à appliquer aux véhicules de combat d'aujourd'hui et de demain."