Vous êtes à la recherche d'un véhicule tout-terrain et les SUV vous ennuient profondément. Nous avons peut-être la solution et elle nous vient tout droit d'Ukraine. Le constructeur Atlas a présenté sur internet son ATV, le "All Terrain Vehicle".

L'Atlas ATV ne ressemble à aucun autre véhicule et pourtant, pour le conduire, Atlas affirme qu'il n'y a pas besoin d'avoir des compétences particulières, un simple permis de conduire suffit. Pesant 2200 kg et pouvant transporter jusqu'à 12 personnes, l'Atlas ATV n'est pas le véhicule avec lequel vous irez au supermarché faire les courses. Non, son truc à lui, c'est le franchissement et les milieux hostiles !

Il dispose d'une suspension pneumatique, d'une garde au sol pouvant aller jusqu'à 58 cm et du blocage de différentiel en cas de besoin. Il est aussi bien capable de rouler sur terre (vitesse maximale de 60 km/h) que dans l'eau (vitesse maximale de 7 km/h). Il bénéficie également d'une transmission intégrale et de roues pivotantes pouvant être réglées selon trois modes.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, il est animé par un moteur Renault ! En effet, pour le motoriser, son constructeur a emprunté le moteur au Dacia Duster, le 1,5 dCi (moteur que l'on retrouve par ailleurs au sein des Dacia Logan, Nissan Qashqai, etc.). Il ne développe certes que 90 ch pour 220 Nm de couple, mais Atlas affirme que ce moteur nécessite moins d'entretien (toutes les 200 heures environ) et que son autonomie avec un plein d'essence est de 800 km (réservoir de 100 litres).

Reste à connaître le prix de cet engin apocalyptique. Atlas ne l'a pas encore communiqué, pour cela, il suffit de contacter le fabricant qui se fera la joie de vous envoyer un devis en fonction de vos besoins. L'Atlas ATV est personnalisable et modulable, il est même possible de supprimer une partie des sièges arrière pour y installer une civière.