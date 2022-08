Semaine après semaine, les automobilistes suivent et subissent les fluctuations du prix du carburant, souvent avec résignation. C'est au moment où on met le pistolet dans la trappe à essence qu'on découvre à quelle sauce on va être mangé.

Et à quelques jours de l'aide de 30 centimes par litre qui a été votée par le gouvernement fin juillet, les prix à la pompe restent très hauts. Avec des disparités entre les différents carburants qui semblent plus fortes que jamais !

Et ce sont les 21 millions d'automobilistes qui roulent au gazole qui en ont fait les frais la semaine passée. Selon les chiffres fournis par le ministère de la Transition écologique, avec un prix moyen en France qui s'établissait à 1,95 €, le litre de diesel a pris 11 centimes par rapport à la semaine précédente. Et 17 centimes par rapport à la semaine encore d'avant. On reste en dessous du pic de mars où le litre avait atteint 2,141 € le litre.

Pour ce qui est de l'essence, elle reste en-dessous avec un Super SP95 qui valait 1,78 € le litre, soit une hausse de 0,90 centimes par rapport à la semaine d'avant. Le Super 95-E10 affichait lui une moyenne de 1,7392 € le litre, en hausse de 0,87 centimes. Les prix de l'essence restent donc relativement stables.

Pourquoi cette envolée du gazole ? Sans doute en partie en raison de l'embargo progressif signé par l'Union européenne sur le brut et les produits raffinés en provenance de Russie. DE plus, les prix des barils se négociant en dollars, ce dernier étant désormais plus fort que l'euro, le taux de change est défavorable de notre côté de l'Atlantique.

Plus que deux jours avant que l'aide gouvernementale de 18 centimes par litre de carburant ne passe à 30 centimes, ce qui permettra, au moins un moment, on l'espère le plus longtmps possible, de donner un peu d'air aux automobilistes.