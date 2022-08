Il dérive du latin "silentium" et signifie littéralement "Absence de bruit et de voix" : le silence. Avouez qu'on aime tous d'une certaine manière le silence. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'on n'aime pas les échappements bruyants, les gros moteurs thermiques et les performances qui peuvent nous scotcher au siège et nous imprimer un sourire béat.

Mais avez-vous déjà essayé de faire un voyage de plusieurs milliers de kilomètres ? Après quelques heures, tout ce que vous voulez entendre, c'est rien, l'absence totale de bruit.

Une condition qui était autrefois recherchée dans le monde de l'automobile par une étude raffinée de l'aérodynamique et l'utilisation de matériaux d'insonorisation de pointe, mais qui aujourd'hui ne suffit plus, étant donné le caractère électrique de la prochaine génération de voitures.

Alors comment faire pour obtenir encore plus d'insonorisation? Lorsque les matériaux ne permettent plus d'atteindre cet objectif, la technologie vient à la rescousse, notamment avec le système ANC (Active Noise Control), développé et testé au fil des ans pour les casques audio et sur le point d'entrer dans le monde de l'automobile.

Quand les matériaux ne suffisent plus

Tout d'abord, il faut faire un postulat et se demander pourquoi ce qui se faisait jusqu'à récemment ne suffit plus aujourd'hui ? Les voitures ne devraient-elles pas être déjà devenues très silencieuses ces dernières années ? En effet, les derniers modèles hybrides et électriques émettent très peu de bruit.

Mais même les moteurs thermiques modernes ont désormais atteint un tel niveau d'efficacité qu'ils semblent parfois presque silencieux, notamment dans l'habitacle.

Compte tenu de ces évolutions, l'un des bruits les plus importants à neutraliser pour les ingénieurs acousticiens est devenu celui du roulement des pneus. Bien sûr, il existe aujourd'hui des pneus avec une mousse spéciale d'absorption du son à l'intérieur, mais même dans ce cas, ce n'est souvent pas suffisant.

Afin de rendre imperceptible le bruit émis par les pneus (en plus des sons aérodynamiques normaux), une solution pourrait consister à équiper les nouvelles voitures d'un revêtement de sol spécial recouvert de matériaux antibruit, comme les tapis utilisés dans les studios d'enregistrement.

Cela rendrait toutefois les voitures beaucoup plus lourdes, et donc pratiquement inutilisables sur certaines routes du monde (rappelons, par exemple, qu'un BMW iX ou une Mercedes EQS SUV pèsent déjà environ 2450 kg aujourd'hui)etimpliquerait l'utilisation d'encore plus de matériaux qu'aujourd'hui pour la production, avec une augmentation conséquente des coûts et des émissions globales.

Et c'est précisément là que la technologie entre en jeu. Plusieurs constructeurs testent et ont déjà commencé leurs premiers essais en série d'une évolution automobile des systèmes actifs de suppression du bruit, réalisés par des unités de contrôle et des haut-parleurs spéciaux placés dans les "bonnes" parties des voitures.

Comment cela fonctionne

Les premiers essais d'application des systèmes ANC aux voitures ont commencé il y a quelques années par des marques de luxe telles que Bentley et Rolls-Royce. Ils consistent normalement en une unité de contrôle dédiée qui enregistre les sons de fond à l'intérieur de l'habitacle au moyen de quelques microphones généralement placés sur les piliers.

Par le biais des haut-parleurs normaux, la même unité de commande émet alors des ondes sonores égales mais opposées aux sons ambiants. Ces derniers, en entrant en collision les uns avec les autres, s'annulent mutuellement, rétablissant un silence complet pour l'oreille humaine.

Il s'agit de systèmes complexes, jusqu'à présent très coûteux et réservés aux voitures de luxe. Cependant, certains fabricants de systèmes audio travaillent sans relâche pour les rendre abordables pour de plus en plus de constructeurs automobiles, même pour les véhicules de milieu et de bas de gamme. Parmi eux, on trouve Bose avec son QuietComfort RNC, un système développé dès 2019 et qui a évolué au fil des années avec les derniers systèmes d'annulation du bruit pour ses casques, comme, justement, le QuietComfort supra-auriculaire.

Les dernières évolutions

Mais les fabricants de casques et de haut-parleurs ne sont pas les seuls à s'être lancés à corps perdu dans ce secteur important. Il y a quelques jours, par exemple, on a appris qu'Asahi Kasei, le leader japonais des produits chimiques, travaille actuellement au développement d'un système similaire. Toutefois, à la différence de celui de Bose, il devrait même être équipé d'un ADC interne (Analogic Digital Converter), c'est-à-dire d'une carte son capable de traduire les sons analogiques captés par les microphones en sons numériques, qui peuvent ensuite être analysés par une unité de contrôle électronique.

Mais soyons clairs. Si vous ne savez pas ce qu'est un ADC ou un DAC, il s'agit de processeurs capables de convertir des sons numériques, ceux des pistes audio MP3 courantes par exemple, en sons analogiques, c'est-à-dire ceux que l'on peut entendre en écoutant un disque vinyle.

Au niveau automobile, ces systèmes devraient permettre non seulement une lecture et une reproduction plus rapides des sons ambiants, mais aussi un raffinement encore plus rapide des ondes sonores émises par les haut-parleurs, pour les rendre parfaitement proches, en tant que piste, des sons déjà analogiques, émis par les roues des voitures par exemple.

S'il est donc vrai qu'aujourd'hui nous pourrions difficilement nous passer d'écouteurs dotés de cette technologie à l'intérieur, utiles non seulement pour écouter de la musique dans des endroits bruyants mais aussi pour s'isoler du monde extérieur et rechercher, par exemple, une concentration maximale, il est peut-être également vrai que d'ici quelques années, cette technologie pourrait devenir totalement standard dans les voitures de tous les jours.

Ce qui est sûr, c'est que tôt ou tard, il faudra compter avec la sécurité routière, car s'isoler dans un silence total, c'est bien, mais pas toujours génial, et, surtout en voiture, capter les bruits extérieurs est parfois très important.