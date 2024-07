Parler de l'Ibiza, c'est parler de la lumière, de la mer et de l'esprit méditerranéen de la célèbre île espagnole, mais aussi des valeurs qui ont été transférées à une voiture urbaine, destinée à un public jeune et européen, qui a été lancée en 1984.

En effet, la SEAT Ibiza a été le modèle qui a initié le processus d'internationalisation d'une marque qui, dans les années 1980, faisait ses adieux à la période de collaboration avec Fiat et se préparait à faire le saut vers le groupe Volkswagen. SEAT regardait sans aucun doute l'avenir avec optimisme.

C'est pourquoi, avec la première Ibiza, SEAT s'est tournée vers des partenaires techniques de premier plan : l'Italien Giorgetto Giugiaro a pris les rênes du design, Karmann a travaillé sur la carrosserie tandis que Porsche s'est occupée des moteurs, laissant le désormais célèbre lettrage « System Porsche » bien visible sur le compartiment moteur.

SEAT Ibiza, les cinq générations

Cinq générations au cours desquelles l'Ibiza, qui partage aujourd'hui la vedette du segment B avec le SUV Arona, s'est vendue à plus de six millions d'exemplaires, fabriqués entre l'usine de Zona Franca à Barcelone (première génération) et l'usine de Martorell (les quatre autres).

Ce modèle a été le premier à porter l'inscription CUPRA sur sa carrosserie, pour célébrer les triomphes mondiaux de l'Ibiza Kit Car en rallye, il est devenu la première voiture de l'actuel roi d'Espagne et il a même eu une version décapotable... qui n'a jamais été vendue. Bien sûr, avec l'Ibiza, les anecdotes pourraient suffire à écrire un livre.

SEAT Ibiza 1 sortant de l'usine Zona Franca de Barcelone.

SEAT Ibiza 1 (1984-1993)

Née le 27 avril 1984, l'Ibiza de première génération assemblée à Zona Franca mesurait 3,64 mètres de long et utilisait la plate-forme Ronda. En fait, elle a débuté avec une carrosserie à trois portes et n'a reçu la carrosserie à cinq portes qu'en 1986.

Sur le plan mécanique, elle proposait des moteurs d'une puissance allant de 44 à 100 ch, dont une variante diesel de 55 ch. L'option la plus puissante était l'Ibiza SXI, la première version sportive de la gamme, qui est arrivée en 1988.

L'Ibiza a connu son premier restylage en 1991, avec l'arrivée du « New Style », qui a reçu la variante sportive Sport Line avec un moteur 1.7 de 110 ch. L'Ibiza a encore gagné en popularité lorsqu'elle est devenue la voiture officielle des Jeux olympiques de Barcelone en 1992, pour lesquels la version spéciale Ibiza Olympic a également été créée.

Unités produites : 1 342 001

SEAT Ibiza de première génération, le long de la côte de Barcelone

Le curieux volant des modèles de la première série Moteur à essence 1.5 Système Porsche

SEAT Ibiza 2 (1993-2002)

La deuxième génération de l'Ibiza fut une véritable révolution : elle fut conçue sous la houlette du groupe Volkswagen (comme ce fut le cas pour la première Toledo, en 1991), ce fut le modèle chargé de lancer la ligne Martorell et son design, bien que Giugiaro ait été reconduit, présentait des lignes beaucoup plus aérodynamiques et élaborées.

Disponible en trois et cinq portes (elle était également disponible avec la Córdoba), elle offrait une large gamme de moteurs à essence, diesel et turbodiesel, avec en première mondiale pour SEAT le moteur 1.9 TDI de 90 ch, suivi en 1996 d'un autre best-seller, le 1.9 TDI de 110 ch.

Le côté sportif du modèle était représenté par l'Ibiza GTi, d'abord avec le moteur 1.8i 16V de 130 ch, puis par l'Ibiza CUPRA (ou Cup Racing), lancée en 1996 avec un moteur 2.0 de 150 ch pour célébrer les succès de la marque en compétition.En 1996, 1997 et 1998, l'Ibiza Kit Car a remporté la Coupe du monde des rallyes 2 litres de la FIA.

SEAT Ibiza de première et deuxième génération dans le delta de l'Èbre

En 1999, l'Ibiza a bénéficié d'un important restylage (connu sous le nom de GP99), que beaucoup ont même considéré comme une nouvelle génération, en raison du changement radical de design qu'il a introduit, tant au niveau de la carrosserie que de l'intérieur.

Une génération qui a vu l'arrivée en 2000 d'une nouvelle et puissante Ibiza CUPRA, avec un moteur 1.8 Turbo de 156 ch, ainsi que de l'exclusive CUPRA R, avec le moteur 1.8 20V Turbo de 180 ch, dont seulement 200 exemplaires ont été fabriqués.

Nombre d'unités produites : 1.522.607 unidades.

SEAT Ibiza GTi 16V de deuxième génération

SEAT Ibiza de deuxième génération, intérieur (avec airbag) SEAT Ibiza GTi, moteur 16V

SEAT Ibiza 3 (2002-2008)

Changement de siècle, de génération... et de designer.Pour la troisième Ibiza, SEAT s'est appuyée sur le crayon d'une référence de l'époque, Walter de Silva, qui a donné à la voiture une personnalité totalement nouvelle, dont la Córdoba, l'option berline, a également bénéficié.

Le « châssis agile » a fait ses débuts ici, ce qui a marqué la partie mécanique, mais aussi les versions FR (ou Formula Racing) en 2004, tandis que les moteurs diesel ont continué à prendre du poids, le 1.9 TDI de 130 ch en étant le meilleur exemple.

SEAT Ibiza de deuxième et troisième génération, à côté du camion SEAT Históricos.

Néanmoins, à l'époque, l'Ibiza offrait un large choix, avec une gamme comprenant 11 moteurs et cinq niveaux de finition.Elle a également bénéficié d'un restylage en 2006, qui a vu le lancement de la version ECOMOTIVE économe en carburant, dotée d'un moteur 1.4 TDI de 80 ch, dont les émissions deCO2 n'atteignaient que 99 g/km.

Parallèlement à l'accent mis sur l'écologie, les versions CUPRA ont également gagné en importance, grâce au moteur 1.8 20V Turbo de 180 ch...et l'Ibiza CUPRA TDI !Oui, elle avait le moteur 1.9 turbo diesel, dans sa version 160 ch.C'était une autre époque...

Unités produites : 1.220.641

La SEAT Ibiza de troisième génération dans les Pyrénées

Intérieur de la SEAT Ibiza de troisième génération SEAT Ibiza troisième génération, moteur 1,6 litre

SEAT Ibiza 4 (2008-2017)

Coïncidant avec l'arrivée d'une période économique complexe sur les marchés européens, la nouvelle Ibiza est arrivée avec un design totalement novateur signé Luc Donckerwolke, qui a amélioré le langage de conception « Arrow Design » et a clairement différencié les versions trois portes (SC ou SportCoupe) et cinq portes.

L'Ibiza ST (remplaçante de la Córdoba Vario et similaire à la Skoda Fabia Combi de l'époque), plus pratique et dotée d'un coffre de 430 litres, est la première version familiale de l'histoire du modèle.Une quatrième génération au cours de laquelle, d'ailleurs, la Córdoba n'existe plus.

Quatrième et cinquième génération de la SEAT Ibiza

Une période de progrès, qui a également vu l'incorporation du contrôle de stabilité ESP de série sur toute la gamme, l'obtention de cinq étoiles Euro NCAP et même la première du système de déconnexion sélective des cylindres ACT.

Au cours de cette quatrième génération, des moteurs de tous types et de toutes conditions ont été proposés, avec des options essence, GPL (gaz de pétrole liquéfié) et cycle diesel, avec des puissances allant de 70 ch à 192 ch pour la dernière Ibiza CUPRA.

Unités produites : 1.481.075

Quatrième génération de SEAT Ibiza SC

Intérieur de la SEAT Ibiza de quatrième génération SEAT Ibiza quatrième génération, moteur 1,6 litre

SEAT Ibiza 5 (2017-Aujourd'hui)

Modèle que l'on peut qualifier du terme de maturité, la meilleure Ibiza à ce jour est sortie du crayon d'Alejandro Mesonero-Romanos, actuel responsable du design chez Alfa Romeo.

A son crédit, elle a inauguré la nouvelle plateforme MQB-A0 du groupe Volkswagen, qui lui a permis de proposer des moteurs essence, diesel et GNC (gaz naturel comprimé) turbocompressés, tous Euro6 et d'une puissance comprise entre 75 et 150 ch.À son détriment, elle a perdu la variante familiale ST (qui a été remplacée par la nouvelle Arona) et le caractère sportif de la CUPRA.

Cinquième et quatrième génération de SEAT Ibiza à El Pont de Suert

Dans l'air du temps, elle reçoit de multiples aides à la conduite, similaires à celles des Leon et Ateca de l'époque : freinage automatique d'urgence, assistant d'embouteillage, régulateur de vitesse, système d'infodivertissement avec Apple CarPlay et Android Auto....

Avec un premier restylage en 2021, il sera à nouveau mis à jour en 2025, tout comme l'Arona, pour poursuivre sa carrière en Europe, avec des moteurs plus efficients, dont les détails n'ont pas encore été annoncés.

Unités produites : Plus de 600.000

Cinquième génération de la SEAT Ibiza, édition anniversaire, entrant à l'usine de Martorell