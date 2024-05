Dernièrement, nous avons beaucoup parlé des SUV CUPRA tels que le nouveau Formentor ou le Tavascan 100% électrique. Mais cette fois, nous voulons nous pencher sur une petite voiture de sport, hypothétique, pour la marque espagnole.

Imaginez un modèle qui se positionnerait comme le plus abordable de la firme sportive, en dessous de la Leon, et qui représenterait un redoutable rival pour les quelques rivaux encore existants : les Volkswagen Polo GTI, Hyundai i20 N, Toyota GR Yaris et la future MINI John Cooper Works, qui n'a pas encore été présentée.

Galerie: Cupra Ibiza concept (2018)

Un projet démantelé

Si vous suivez l'actualité concernant CUPRA, vous savez qu'il existait un prototype de la firme, en 2018, qui est précisément celui illustré dans cet article. Ce dernier était pratiquement prêt à arriver sur le marché, mais cela ne s'est finalement pas produit en raison du manque de demande sur ce marché clairement en déclin, mais nous continuons d'insister pour que CUPRA la lance.

La marque espagnole n'a pas révélé de données techniques sur le concept, nous pouvons donc laisser libre cours à notre imagination et penser à une Ibiza plus sportive avec le célèbre moteur 2.0 TSI de plus de 210 ch, pour être un poil plus attirante que la Polo GTI. Bien entendu, on serait loin des 280 ch de la GR Yaris.

Boîte automatique uniquement ?

Dans le cas hypothétique (et difficile) de son arrivée sur le marché, la CUPRA Ibiza le ferait uniquement avec la transmission automatique à double embrayage DSG à sept rapports. Bien entendu, nous envisagerions également une boîte de vitesses manuelle à six rapports, ce qu’une voiture comme celle-ci réclame à grands cris.

Celle-ci serait à traction avant et pour optimiser la traction aux moments critiques, elle intégrerait le système XDS (le blocage électronique du différentiel). Évidemment, la CUPRA Ibiza bénéficierait d'une esthétique sportive, comme le démontre le prototype.

À l'intérieur, les sièges sport et le volant qui va avec ne manqueront pas, ainsi que les surpiqûres contrastées et de meilleurs matériaux, par exemple sur les moulures de porte. De plus, le conducteur pouvait sélectionner le programme CUPRA pour tirer le meilleur parti des qualités dynamiques de la voiture.

Et le prix ? La Polo GTI démarre à 35 995 euros, CUPRA pourrait donc mettre en vente son Ibiza, un peu plus puissante et mieux équipée, pour un chiffre légèrement inférieur (32 000 euros par exemple ?) pour devenir un produit complet. Espérons que toutes ces spéculations ne resteront pas un rêve inassouvi...