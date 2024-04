La Cupra Leon change de visage. La version compacte et le Sportstourer reçoivent un certain nombre de nouveautés importantes avec le restylage 2024, principalement au niveau de l'esthétique mais pas seulement.

La Leon devient encore plus sportive, avec un 2.0 TSI porté à 333 ch et l'apparition du Torque Splitter, déjà vu sur la Formentor VZ5 et l'Audi RS 3.

Cupra Leon restylée, l'extérieur

La Leon 2024 présente une série de mises à jour en commençant par l'extérieur, qui a été revu notamment dans certains détails stylistiques. La Cupra est équipée de nouveaux phares LED matriciels avec des éléments triangulaires qui rappellent le look de la Tavascan. En outre, Cupra a revu l'entrée d'air et la zone de la calandre, donnant à la partie avant un aspect encore plus agressif.

La sélection de jantes en alliage a été élargie, avec huit options de design et de taille allant de 18 à 19 . À l'arrière, une barre centrale de LED illumine le logo Cupra, tandis que les blocs optiques conservent leur motif triangulaire caractéristique.

En ce qui concerne les couleurs de carrosserie, neuf sont disponibles : Century Bronze Matt, Eceladus Grey Matt, Fiord Blue, Midnight Black, Glacial White, Magnetic Tech, Graphene Grey, Taiga Grey et Magnetic Tech Matt.

Cupra Leon restyling, l'intérieur

A l'intérieur de la Leon, il n'y a pas de grandes nouveautés en ce qui concerne la sellerie, qui reste toujours aussi agréable, avec des matériaux tels que la microfibre végétalienne recyclée à 73 %. Parmi les nouveautés, citons la possibilité d'équiper les versions VZ de sièges CUPBucket, identiques à ceux de la Formentor VZ5, ainsi que des inserts noirs sur le volant, les bouches d'aération de la climatisation et la console centrale.

Au centre du tableau de bord se trouve le nouvel écran de 12,9 pouces du système d'infodivertissement, tandis qu'en dessous se trouve un curseur rétroéclairé pour les commandes de climatisation et de volume de la radio. L'équipement technologique est complété par le nouveau système audio développé en collaboration avec Sennheiser, composé de 12 haut-parleurs et d'une puissance de 425 W.

Cupra Leon restylée, les dimensions

Modèle Cupra Leon Cupra Leon Sportstourer Longueur 4.400 mm 4.660 mm Largeur 1.800 mm 1.800 mm Hauteur 1.440 mm 1.460 mm Empattement 2.680 mm 2.680 mm Capacité du compartiment à bagages 380/1.301 litres 620/1.600 litres

Cupra Leon restylée 2024, les moteurs

Au lancement, la Leon restylée propose une gamme de huit moteurs différents (neuf pour la version coupé, qui est également disponible avec le 2.0 TSI de 300 ch et la traction avant).

L'option Cupra de base est le moteur 1.5 TSI de 150 ch avec une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Les variantes plus puissantes comprennent le moteur 2.0 TSI, disponible en 204 ch (avec boîte automatique à double embrayage à 7 rapports et transmission intégrale 4Drive), 265 ch (avec boîte automatique et traction avant) et 333 ch (DSG et 4Drive).

Le modèle de 333 ch représente le haut de la gamme, avec une augmentation de puissance de 33 ch par rapport à la variante précédente et l'ajout de caractéristiques telles que le Torque Splitter et le système de freinage Akebono (en option), tous deux hérités de la VZ5 de 390 ch.

En outre, la Leon est disponible avec un moteur essence 1.5 TSI mild hybrid de 150 ch, un moteur diesel 2.0 TDI de 150 ch et deux versions hybrides rechargeables basées sur le moteur 1.5 TSI, avec des puissances allant de 204 ch à 272 ch.

Les deux versions hybrides utilisent une batterie de 19,7 kWh, permettant une autonomie de plus de 100 km en mode tout électrique. La batterie peut être rechargée avec un courant continu de 50 kW et un courant alternatif de 11 kW.